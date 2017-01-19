Reuters: Нигерия заявила о направлении войск в Гамбию для обеспечения передачи власти

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Нигерии заявили в четверг, что направляют войска в Гамбию для обеспечения передачи власти избранному президенту Адаме Барроу со стороны действующего главы государства Яйи Джамме. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление нигерийских военных.

"Нигерийские военные будут размещать свои подразделения в качестве резервных сил для защиты населения Гамбии и поддержания мира и безопасности в регионе", - отмечается в документе.

Победивший на президентских выборах в Гамбии Адама Барроу был приведен в четверг к присяге в качестве главы государства в посольстве своей страны в Сенегале.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Их победителем стал Адама Барроу, набравший 45,5% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал свое поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия подтвердила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, и оспорить его результаты можно лишь в суде.