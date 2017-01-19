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Reuters: Нигерия заявила о направлении войск в Гамбию для обеспечения передачи власти

Международная панорама
19 января, 21:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Проигравший президентские выборы действующий лидер Гамбии заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование
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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Нигерии заявили в четверг, что направляют войска в Гамбию для обеспечения передачи власти избранному президенту Адаме Барроу со стороны действующего главы государства Яйи Джамме. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление нигерийских военных.

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"Нигерийские военные будут размещать свои подразделения в качестве резервных сил для защиты населения Гамбии и поддержания мира и безопасности в регионе", - отмечается в документе.

Победивший на президентских выборах в Гамбии Адама Барроу был приведен в четверг к присяге в качестве главы государства в посольстве своей страны в Сенегале.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Их победителем стал Адама Барроу, набравший 45,5% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал свое поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия подтвердила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, и оспорить его результаты можно лишь в суде.

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Политический кризис в Гамбии
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