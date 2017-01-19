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Ассанж заявил, что по-прежнему готов к переговорам с США об экстрадиции

Международная панорама
19 января, 21:32 дата обновления: 19 января, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Основатель WikiLeaks напомнил, что готов был сдаться США, когда будет отменен приговор информатору Wikileaks. Челси Мэннинг освободят в мае
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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что он по-прежнему готов сдаться властям США при условии, что его права будут соблюдены. Об этом он сообщил в четверг в ходе пресс-конференции, которая проводится в интернете из посольства Эквадора в Лондоне.

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"Я придерживаюсь всего того, что я говорил, включая предложение отправиться в Соединенные Штаты, если приговор (информатору Wikileaks) Челси Мэннинг будет смягчен. Его не собираются отменять до мая. К этому моменту у нас может появиться много вопросов для дискуссий", - заметил австралиец.

Ассанж также добавил, что готов к переговорам с Министерством юстиции США по вопросу о том, "как правильно продвигаться дальше".

В среду Обама принял решение смягчить судебный приговор Мэннингу, который благодаря этому выйдет на свободу 17 мая.

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По заявлению Белого дома, американские власти не рассчитывают на сдачу Ассанжа в ответ на смягчение приговора информатору WikiLeaks, который был вынесен военным судом США 21 августа 2013 года. За решеткой осужденному предстояло провести 31 год и шесть месяцев.

С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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Дело Ассанжа и WikiLeaks Смягчение приговора Брэдли Мэннингу
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