Reuters: военные Сенегала заявили, что вошли на территорию Гамбии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Военные Сенегала заявили , что вошли на территорию Гамбии для обеспечения передачи власти избранному президенту Адаме Барроу со стороны действующего главы государства Яйи Джамме. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы вошли в Гамбию", - цитирует оно слова представителя сенегальских ВС полковника Абду Ндиайе.

Вооруженные силы Нигерии также заявили ранее, что направляют войска в Гамбию для обеспечения передачи власти. "Нигерийские военные будут размещать свои подразделения в качестве резервных сил для защиты населения Гамбии и поддержания мира и безопасности в регионе", - отмечается в заявлении военных.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку передачи власти в Гамбии избранному президенту, приведенному к присяге в столице Сенегала, Дакаре. За документ проголосовали все 15 государств - членов СБ, в том числе Россия.

В резолюции осуждается нежелание действующего главы государства Яйи Джамме покинуть свой пост и выражается "полная поддержка" усилиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), нацеленным на "уважение воли народа Гамбии, отраженной в результатах выборов 1 декабря".