WDBO: CNN раскритиковали за сюжет о гипотетическом убийстве Трампа 20 января

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Телекомпания CNN продемонстрировала по меньшей мере дурной вкус, позволив своим ведущим в прямом эфире рассуждать о последствиях гибели избранного президента Дональда Трампа в результате гипотетического покушения в Вашингтоне в день инаугурации 20 января. Такое мнение высказала в четверг радиостанция WDBO, вещающая в американском городе Орландо (штат Флорида).

Она и ряд интернет-ресурсов США обратили внимание на фрагмент передачи CNN, показанный в эфире 18 января. Ведущий Вольф Блитцер задал тему обсуждения так: "А что если нового президента и его заместителя устранят в первый же день (их работы)?" Далее Блитцер и ведущий Брайан Тодд составили линию вероятных кандидатов на временное исполнение президентских полномочий: действующий госсекретарь Джон Керри, спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан и даже заместитель госсекретаря по политическим делам Томас Шэннон.

Как подчеркивает WDBO, главный вывод дискуссии на CNN заключается в том, что при худшем сценарии развития событий власть в США временно или косвенно останется в руках представителей уходящей администрации Барака Обамы. "Сейчас ведется много разговоров об ожесточенных протестах в Вашингтоне в день инаугурации и угрозах физической расправы над Трампом. Учитывая такую обстановку, чем занимается CNN - безответственной журналистикой, или такой материал указывает на дурной вкус, но вполне правомочен?" - задала риторический вопрос радиостанция.

Она не исключает, что подобный репортаж может быть своеобразной местью CNN Трампу за то, что он публично унизил телекомпанию, отказав ее журналисту в праве задать вопрос на первой большой пресс-конференции избранного главы государства. Республиканец таким образом отреагировал на публикацию CNN о якобы имевшем место сборе Москвой компромата на миллиардера.

Торжества по случаю вступления в должность 45-го президента США будут проходить в Вашингтоне в течение трех дней - с четверга по субботу. Однако сама церемония инаугурации нового главы государства, которая состоится 20 января у стен Конгресса, обещает стать более короткой и деловой, чем у его предшественников. Для обеспечения порядка будут дополнительно мобилизованы 3 тысячи полицейских и 5 тысяч бойцов Национальной гвардии США. По оценке газеты The Washington Post, затраты на проведение инаугурационных мероприятий могут составить от $175 до $200 млн.