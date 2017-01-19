Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 59.35
€ 63.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WDBO: CNN раскритиковали за сюжет о гипотетическом убийстве Трампа 20 января

Международная панорама
19 января, 22:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
В эфире телеканала ведущие перечислили вероятных кандидатов на временное исполнение полномочий президента США в случае смерти Дональда Трампа
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Frank Augstein

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Телекомпания CNN продемонстрировала по меньшей мере дурной вкус, позволив своим ведущим в прямом эфире рассуждать о последствиях гибели избранного президента Дональда Трампа в результате гипотетического покушения в Вашингтоне в день инаугурации 20 января. Такое мнение высказала в четверг радиостанция WDBO, вещающая в американском городе Орландо (штат Флорида).

Смотрите также
Дональд Трамп
МИД РФ сообщил о возможных массовых акциях протеста в ходе инаугурации Трампа

Она и ряд интернет-ресурсов США обратили внимание на фрагмент передачи CNN, показанный в эфире 18 января. Ведущий Вольф Блитцер задал тему обсуждения так: "А что если нового президента и его заместителя устранят в первый же день (их работы)?" Далее Блитцер и ведущий Брайан Тодд составили линию вероятных кандидатов на временное исполнение президентских полномочий: действующий госсекретарь Джон Керри, спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан и даже заместитель госсекретаря по политическим делам Томас Шэннон.

Как подчеркивает WDBO, главный вывод дискуссии на CNN заключается в том, что при худшем сценарии развития событий власть в США временно или косвенно останется в руках представителей уходящей администрации Барака Обамы. "Сейчас ведется много разговоров об ожесточенных протестах в Вашингтоне в день инаугурации и угрозах физической расправы над Трампом. Учитывая такую обстановку, чем занимается CNN - безответственной журналистикой, или такой материал указывает на дурной вкус, но вполне правомочен?" - задала риторический вопрос радиостанция.

Смотрите также
"Все страны будут уважать США гораздо больше": что сказал Трамп на пресс-конференции

Она не исключает, что подобный репортаж может быть своеобразной местью CNN Трампу за то, что он публично унизил телекомпанию, отказав ее журналисту в праве задать вопрос на первой большой пресс-конференции избранного главы государства. Республиканец таким образом отреагировал на публикацию CNN о якобы имевшем место сборе Москвой компромата на миллиардера.

Торжества по случаю вступления в должность 45-го президента США будут проходить в Вашингтоне в течение трех дней - с четверга по субботу. Однако сама церемония инаугурации нового главы государства, которая состоится 20 января у стен Конгресса, обещает стать более короткой и деловой, чем у его предшественников. Для обеспечения порядка будут дополнительно мобилизованы 3 тысячи полицейских и 5 тысяч бойцов Национальной гвардии США. По оценке газеты The Washington Post, затраты на проведение инаугурационных мероприятий могут составить от $175 до $200 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Инаугурация Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
"Я торжественно клянусь...": инаугурации президентов США от Джорджа Вашингтона до Дональда Трампа
Обезьяны в снегах и реки во льдах: как разные страны переживают морозы
Все устали: что в Европе и США говорят о возможной отмене санкций
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В РФ разрабатывается гиперзвуковое оружие из принципиально новых материалов
2
Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о $3 млрд долга Украины перед РФ
3
Кандидат на пост главы Минфина США назвал условия отмены Трампом санкций против РФ
4
ABC: Иванка Трамп не будет выполнять официальных обязанностей первой леди
5
Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ
6
Дональд Трамп вступит в должность президента США
7
UOL: в Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни "Lambada"
Темы дня
Реклама