Томас Шеннон станет и. о. госсекретаря США до утверждения Тиллерсона

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ВАШИНГТОН, 19 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Нынешний заместитель госсекретаря США Томас Шеннон с 20 января будет исполнять обязанности главы Госдепартамента до окончательного утверждения Рекса Тиллерсона Сенатом США.
Об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы ведомства Джон Кирби.
"Так как Тиллерсон пока не утвержден (Сенатом), Томас Шеннон станет исполняющим обязанности госсекретаря США", - сказал Кирби. Он подтвердил, что 19 января Шеннон провел встречу с Тиллерсоном, заметив, что она была непродолжительной, но радушной.
Рекс Тиллерсон был выдвинут на пост госсекретаря избранным президентом США Дональдом Трампом. Ранее его кандидатуру уже поддержал профильный комитет Сената по иностранным делам, голосование в верхней палате намечено на понедельник.