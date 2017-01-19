Трамп решил назначить Вуди Джонсона послом США в Великобритании

ВАШИНГТОН, 19 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить владельца команды по американскому футболу New York Jets Вуди Джонсона послом в Великобритании. О своем решении будущий глава государства объявил в четверг в Вашингтоне, передает агентство Reuters.

По его информации, Трамп сказал, что Джонсон "отправляется в Сент-Джеймс", также назвав его послом. Представители штаба избранного президента подтвердили журналистам эту информацию.

В США кандидатов, предложенных президентом на должности глав дипмиссиий, сначала должен утвердить Сенат США.