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Пентагон сообщил об уничтожении в Сирии одного из главарей "Аль-Каиды"

Международная панорама
19 января, 23:50 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По данным минобороны США, Мохаммед Хабиб Боссадун аль-Туниси "имел отношение к планам террористов по проведению атак против целей на Западе"
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ВАШИНГТОН, 19 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. ВВС США 17 января при нанесении точечного удара в районе сирийского города Идлиб уничтожили одного из главарей группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Мохаммеда Хабиба Боссадуна аль-Туниси. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

По его словам, аль-Туниси "имел отношение к планам террористов по проведению атак против целей на Западе". В Сирию боевик прибыл в 2014 году, до этого он в течение нескольких лет проживал в странах Европы и Ближнего Востока, поддерживая связи с другими экстремистами.

Кроме этого, 12 января также в Сирии был ликвидирован Абд аль-Джалил аль-Муслими, который имел тесные контакты с "Аль-Каидой", в том числе, с наиболее опытными ее членами. В 1990-х годах он проходил подготовку в лагерях движения "Талибан".

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