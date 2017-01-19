Business Insider: Сорос назвал Трампа сторонником диктатуры

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент Дональд Трамп, если ему позволить, превратит форму правления в США в диктатуру. С таким утверждением выступил на 47-м Всемирном экономическом форуме в Давосе известный американский предприниматель Джордж Сорос.

"Он (Трамп) выступает за иную форму правления, которая противостоит открытому обществу", - приводит американский новостной портал Business Insider слова 86-летнего финансиста. "Эту форму правления правильнее называть диктатурой или мафиозным государством", - добавил Сорос.

Отвечая на вопрос о том, какую позицию надо занять предпринимательскому сообществу к Трампу, Сорос рекомендовал "держаться от него как можно дальше".

Финансист, который отошел от дел, но в прошлом году возобновил деятельность, предположил, что дальнейшие действия 45-го президента США "существенно сыграют на руку" властям Китая. "Я считаю, что Трамп в плане приемлемости Китая в качестве ведущего члена международного сообщества сделает больше, чем способны сами китайцы", - пояснил Сорос.

Как сообщила ранее в этом месяце газета The Wall Street Journal, финансист в течение нескольких дней после победы Дональда Трампа на президентских выборах понес потери в размере около $1 млрд вследствие неожиданных тенденций на фондовом рынке.

Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние составляет около $25 млрд. В начале февраля прошлого года телекомпания CNN сообщила, что он пожертвовал $6 млн на президентскую кампанию экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. В 2008 году финансист активно поддерживал президентские амбиции тогда еще сенатора Барака Обамы.