Business Insider: Сорос назвал Трампа сторонником диктатуры

Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подрядСпорт 20 января, 3:42
Al Jazeera Balkans: ЕС не поддержал санкции США в отношении главы Республики СербскойМеждународная панорама 20 января, 2:13
ABC: умер сыгравший в "Твин Пиксе" и "Робокопе" актер Мигель ФеррерКультура 20 января, 2:09
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман экстрадирован в СШАМеждународная панорама 20 января, 1:55
ФК "Барселона" обыграл "Реал Сосьедад" в первом матче 1/4 финала Кубка ИспанииСпорт 20 января, 1:14
"Рома" победила "Сампдорию" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии по футболуСпорт 20 января, 1:01
Telegraf: Кустурица открывает школу актерского мастерства в Республике СербскойКультура 20 января, 0:36
Сборная России сыграет против словенцев в 1/8 финала ЧМ по гандболуСпорт 20 января, 0:17
Дональд Трамп: человек, который хочет вернуть Америке величиеМеждународная панорама 20 января, 0:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент Дональд Трамп, если ему позволить, превратит форму правления в США в диктатуру. С таким утверждением выступил на 47-м Всемирном экономическом форуме в Давосе известный американский предприниматель Джордж Сорос.
"Он (Трамп) выступает за иную форму правления, которая противостоит открытому обществу", - приводит американский новостной портал Business Insider слова 86-летнего финансиста. "Эту форму правления правильнее называть диктатурой или мафиозным государством", - добавил Сорос.
Отвечая на вопрос о том, какую позицию надо занять предпринимательскому сообществу к Трампу, Сорос рекомендовал "держаться от него как можно дальше".
Финансист, который отошел от дел, но в прошлом году возобновил деятельность, предположил, что дальнейшие действия 45-го президента США "существенно сыграют на руку" властям Китая. "Я считаю, что Трамп в плане приемлемости Китая в качестве ведущего члена международного сообщества сделает больше, чем способны сами китайцы", - пояснил Сорос.
Как сообщила ранее в этом месяце газета The Wall Street Journal, финансист в течение нескольких дней после победы Дональда Трампа на президентских выборах понес потери в размере около $1 млрд вследствие неожиданных тенденций на фондовом рынке.
Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние составляет около $25 млрд. В начале февраля прошлого года телекомпания CNN сообщила, что он пожертвовал $6 млн на президентскую кампанию экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. В 2008 году финансист активно поддерживал президентские амбиции тогда еще сенатора Барака Обамы.