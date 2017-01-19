РФ призывает ОБСЕ пристальнее отслеживать случаи притеснения русского языка на Украине

ВЕНА, 19 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Ситуация на Украине требует плотного мониторинга соблюдения прав человека, свободы слова, а также отслеживания случаев притеснения русского языка и культуры, нападок на православную церковь.

Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постсовета организации в Вене.

Дипломат напомнил, что мандат Специальной мониторниговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине покрывает не только Донбасс, но и другие области страны, а также Киев. "Ситуация на Украине в целом требует более пристального внимания СММ, она все больше влияет на перспективы реализации Минских договоренностей, - сказал Балакин. - Нужен более плотный мониторинг соблюдения прав человека, свободы слова и выражения мнения, проявлений агрессивного национализма и экстремизма, притеснения русского языка и культуры на национальном и местном уровне, нападок на православную церковь".

По его словам, эти темы достойны не только освещения в рамках ежедневной отчетности СММ, но и отдельных тематических докладов. "Кадровых и аналитических возможностей СММ для этого более чем достаточно", - уверен зампостпреда.