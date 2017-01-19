Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 59.35
€ 63.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ призывает ОБСЕ пристальнее отслеживать случаи притеснения русского языка на Украине

Международная панорама
19 января, 23:57 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ напомнил, что мандат СММна Украине покрывает не только Донбасс, но и другие области страны
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 19 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Ситуация на Украине требует плотного мониторинга соблюдения прав человека, свободы слова, а также отслеживания случаев притеснения русского языка и культуры, нападок на православную церковь.

Читайте также новости по теме:
Кризис на Украине
© EPA/WILL OLIVER
Украинские военные проинспектировали Южный военный округ РФ
Материалы дела о запрещенных методах войны в Донбассе насчитывают уже 5 тыс. томов
Прощальная пресс-конференция Обамы: что не получилось у президента США

Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постсовета организации в Вене.

Дипломат напомнил, что мандат Специальной мониторниговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине покрывает не только Донбасс, но и другие области страны, а также Киев. "Ситуация на Украине в целом требует более пристального внимания СММ, она все больше влияет на перспективы реализации Минских договоренностей, - сказал Балакин. - Нужен более плотный мониторинг соблюдения прав человека, свободы слова и выражения мнения, проявлений агрессивного национализма и экстремизма, притеснения русского языка и культуры на национальном и местном уровне, нападок на православную церковь".

По его словам, эти темы достойны не только освещения в рамках ежедневной отчетности СММ, но и отдельных тематических докладов. "Кадровых и аналитических возможностей СММ для этого более чем достаточно", - уверен зампостпреда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
"Я торжественно клянусь...": инаугурации президентов США от Джорджа Вашингтона до Дональда Трампа
Обезьяны в снегах и реки во льдах: как разные страны переживают морозы
Все устали: что в Европе и США говорят о возможной отмене санкций
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В РФ разрабатывается гиперзвуковое оружие из принципиально новых материалов
2
Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о $3 млрд долга Украины перед РФ
3
Кандидат на пост главы Минфина США назвал условия отмены Трампом санкций против РФ
4
ABC: Иванка Трамп не будет выполнять официальных обязанностей первой леди
5
Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ
6
Дональд Трамп вступит в должность президента США
7
UOL: в Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни "Lambada"
Темы дня
Реклама