РФ призывает ОБСЕ пристальнее отслеживать случаи притеснения русского языка на Украине

Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подрядСпорт 20 января, 3:42
Al Jazeera Balkans: ЕС не поддержал санкции США в отношении главы Республики СербскойМеждународная панорама 20 января, 2:13
ABC: умер сыгравший в "Твин Пиксе" и "Робокопе" актер Мигель ФеррерКультура 20 января, 2:09
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман экстрадирован в СШАМеждународная панорама 20 января, 1:55
ФК "Барселона" обыграл "Реал Сосьедад" в первом матче 1/4 финала Кубка ИспанииСпорт 20 января, 1:14
"Рома" победила "Сампдорию" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии по футболуСпорт 20 января, 1:01
Telegraf: Кустурица открывает школу актерского мастерства в Республике СербскойКультура 20 января, 0:36
Сборная России сыграет против словенцев в 1/8 финала ЧМ по гандболуСпорт 20 января, 0:17
Дональд Трамп: человек, который хочет вернуть Америке величиеМеждународная панорама 20 января, 0:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 19 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Ситуация на Украине требует плотного мониторинга соблюдения прав человека, свободы слова, а также отслеживания случаев притеснения русского языка и культуры, нападок на православную церковь.
Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постсовета организации в Вене.
Дипломат напомнил, что мандат Специальной мониторниговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине покрывает не только Донбасс, но и другие области страны, а также Киев. "Ситуация на Украине в целом требует более пристального внимания СММ, она все больше влияет на перспективы реализации Минских договоренностей, - сказал Балакин. - Нужен более плотный мониторинг соблюдения прав человека, свободы слова и выражения мнения, проявлений агрессивного национализма и экстремизма, притеснения русского языка и культуры на национальном и местном уровне, нападок на православную церковь".
По его словам, эти темы достойны не только освещения в рамках ежедневной отчетности СММ, но и отдельных тематических докладов. "Кадровых и аналитических возможностей СММ для этого более чем достаточно", - уверен зампостпреда.