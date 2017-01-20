Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 59.35
€ 63.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров обсудит с главой МИД Казахстана подготовку переговоров по Сирии

Международная панорама
20 января, 0:12 UTC+3 МОСКВА 20, января. /ТАСС
Переговоры в Астане намечены на 23 января
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Кайрат Абдрахманов обсудят 20 января в Москве подготовку к встрече в Астане по Сирии, а также развитие отношений двух стран.

Встреча в Астане

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "стороны рассмотрят ряд организационных аспектов предстоящей в ближайшее время международной встречи по сирийскому урегулированию".

Смотрите также
Избранный президент США Дональд Трамп
WP: Россия пригласила команду Трампа на переговоры по Сирии в Астане

Переговоры начнутся 23 января, однако многие их детали остаются неизвестны. По словам Захаровой, ожидается, что они продлятся несколько дней, однако их сроки объявлены не были. Казахстан официально не объявлял о точном месте проведения контактов.

Не оглашен также состав участников. Известно, что в столицу Казахстана прибудут представители вооруженных отрядов оппозиции и правительства Сирии; делегации направят Россия, Турция и Иран. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш попросил спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру присоединиться к дискуссиям. Приглашение направлено США, однако там участия пока не подтвердили.

Дискуссии, как ожидается, будут посвящены укреплению и расширению режима прекращения огня в Сирии. По словам спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова, Россия рассчитывает на расширение числа группировок, присоединившихся к соглашению о режиме прекращения огня.

Смотрите также
Спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура
Де Мистура возглавит делегацию ООН на переговорах по Сирии в Астане

Новый министр

Россия и Казахстан традиционно поддерживают активный диалог в политический сфере, регулярно проходят контакты, в том числе на высшем и высоком уровнях, как во время взаимных визитов, так и на различных международных площадках. Однако Абдрахманов в качестве главы МИД Казахстана встречается с Лавровым впервые - он был назначен на этот пост вместо Ерлана Идрисова, возглавлявшего внешнеполитическое ведомство с 2012 года, в конце декабря 2016 года.

В российском дипведомстве неоднократно отмечали, что Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами и последовательно проводят курс на углубление союзнических отношений. Экономическое сотрудничество между двумя странами развивается в рамках Евразийского экономического союза. Несмотря на успешную работу объединения, в его рамках периодически возникают вопросы, требующие дополнительного согласования.

Другим важным вопросом в экономической сфере является заключение Конвенции по правовому статусу Каспийского моря, работа над которой идет в многостороннем формате: Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Иран. Ее текст в большей части согласован, принятие ожидается на саммите каспийских государств в Астане в 2017 году.

Из региональных вопросов традиционно в центре внимания представителей внешнеполитических ведомств России и Казахстана находится ситуация в Центральноазиатском регионе и в Афганистане. Здесь страны координируют усилия, направленные на борьбу с ростом угрозы международного терроризма, наркотрафика и трансграничной преступности.

Смотрите также

Путин обсудил с СБ РФ подготовку к встрече в Астане по Сирии
Захарова: встреча по Сирии в Астане будет проходить на экспертном уровне
В делегацию РФ на переговорах в Астане войдут представители Минобороны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Россия Казахстан
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
"Я торжественно клянусь...": инаугурации президентов США от Джорджа Вашингтона до Дональда Трампа
Обезьяны в снегах и реки во льдах: как разные страны переживают морозы
Все устали: что в Европе и США говорят о возможной отмене санкций
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В РФ разрабатывается гиперзвуковое оружие из принципиально новых материалов
2
Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о $3 млрд долга Украины перед РФ
3
Кандидат на пост главы Минфина США назвал условия отмены Трампом санкций против РФ
4
ABC: Иванка Трамп не будет выполнять официальных обязанностей первой леди
5
Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ
6
Дональд Трамп вступит в должность президента США
7
UOL: в Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни "Lambada"
Темы дня
Реклама