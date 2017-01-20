Лавров обсудит с главой МИД Казахстана подготовку переговоров по Сирии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Кайрат Абдрахманов обсудят 20 января в Москве подготовку к встрече в Астане по Сирии, а также развитие отношений двух стран.

Встреча в Астане

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "стороны рассмотрят ряд организационных аспектов предстоящей в ближайшее время международной встречи по сирийскому урегулированию".

Переговоры начнутся 23 января, однако многие их детали остаются неизвестны. По словам Захаровой, ожидается, что они продлятся несколько дней, однако их сроки объявлены не были. Казахстан официально не объявлял о точном месте проведения контактов.

Не оглашен также состав участников. Известно, что в столицу Казахстана прибудут представители вооруженных отрядов оппозиции и правительства Сирии; делегации направят Россия, Турция и Иран. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш попросил спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру присоединиться к дискуссиям. Приглашение направлено США, однако там участия пока не подтвердили.

Дискуссии, как ожидается, будут посвящены укреплению и расширению режима прекращения огня в Сирии. По словам спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова, Россия рассчитывает на расширение числа группировок, присоединившихся к соглашению о режиме прекращения огня.

Новый министр

Россия и Казахстан традиционно поддерживают активный диалог в политический сфере, регулярно проходят контакты, в том числе на высшем и высоком уровнях, как во время взаимных визитов, так и на различных международных площадках. Однако Абдрахманов в качестве главы МИД Казахстана встречается с Лавровым впервые - он был назначен на этот пост вместо Ерлана Идрисова, возглавлявшего внешнеполитическое ведомство с 2012 года, в конце декабря 2016 года.

В российском дипведомстве неоднократно отмечали, что Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами и последовательно проводят курс на углубление союзнических отношений. Экономическое сотрудничество между двумя странами развивается в рамках Евразийского экономического союза. Несмотря на успешную работу объединения, в его рамках периодически возникают вопросы, требующие дополнительного согласования.

Другим важным вопросом в экономической сфере является заключение Конвенции по правовому статусу Каспийского моря, работа над которой идет в многостороннем формате: Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Иран. Ее текст в большей части согласован, принятие ожидается на саммите каспийских государств в Астане в 2017 году.

Из региональных вопросов традиционно в центре внимания представителей внешнеполитических ведомств России и Казахстана находится ситуация в Центральноазиатском регионе и в Афганистане. Здесь страны координируют усилия, направленные на борьбу с ростом угрозы международного терроризма, наркотрафика и трансграничной преступности.