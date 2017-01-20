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Bloomberg: Сорос предрек Терезе Мэй недолгий срок на посту премьера Великобритании

Международная панорама
20 января, 0:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Предприниматель предрекает Великобритании длительный процесс выхода из ЕС
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НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй недолго продержится на своем посту ввиду последствий решения выйти из состава Европейского союза. С таким прогнозом выступил в интервью агентству Bloomberg известный американский предприниматель Джордж Сорос, принимающий участие в 47-м Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"На мой взгляд, вряд ли премьер-министр Мэй реально останется у власти. Я считаю, что долго она не продержится", - утверждал финансист.

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Он полагает, что процесс выхода Великобритании из ЕС будет длительным, а население королевства очень скоро осознает, что их страна движется в неверном направлении. Евросоюз в настоящий момент находится "в процессе дезинтеграции", отметил Сорос. "Нужно, наконец, понять, что ЕС стал слишком сложной структурой, а людям пришлось занимать либо одну, либо вторую позицию. Антиевропейские партии набирают силу", - утверждал он.

Тереза Мэй ранее провела беседу с представителями ведущих мировых банков, которые принимают участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. "У меня состоялось очень хорошее, конструктивное обсуждение с банками вопроса о выгодах для лондонского Сити, о том, что их привело в Сити, и как мы сможем развивать это в будущем", - отметила премьер, слова которой привела британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

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Встреча Мэй с представителями банковского сообщества состоялась на фоне поднимаемой в СМИ темы возможного "бегства" ведущих банков из Сити в связи с тем, что крупнейший финансовый центр Европы окажется за пределами ЕС, и в связи со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Эти опасения только усилились после того, как 18 января два очень крупных европейских финансовых института - швейцарский банк UBS и британский банк HSBC - заявили каждый, что могут перевести до 1 тыс. рабочих мест из их лондонских штаб-квартир в офисы, расположенные в других городах Европы, чтобы заранее подготовиться к проблемам, вызванным процессом Brexit.

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Темы
Экономический форум в Давосе – 2017
Персоны
Мэй, Тереза Сорос, Джордж
Страны
Великобритания
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