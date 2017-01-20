Экс-премьер Канады: при Трампе США не будут вмешиваться во все мировые процессы

ОТТАВА, 20 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Новый президент США Дональд Трамп кардинально изменит внешнюю политику страны, многие годы основывавшуюся на взятии на себя ответственности за положение всех дел в мире. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Канады (2006-2015 гг.) Стивен Харпер.

"10 лет я находился в первом ряду ("политического зрительного зала"), достаточно близко наблюдая "качели" американской внешней политики - ее приключения с взятой на себя непосильной ответственностью (за все происходящее в мире), которые затем приводили к опустошительной самокритике и отступлению. Подход Трампа может избежать обеих тенденций - эпохи переоценки своих возможностей и эпохи преувеличения своих недостатков", - считает он.

"Трамп собирается полностью изменить краеугольный камень американской внешней политики. Он собирается отвергнуть и обратить вспять идею о том, что США несут ответственность за все происходящее в мире", - сказал Харпер. Кроме того, бывший премьер Канады уверен, что новая американская администрация кардинально изменит подход к Китаю и перестанет "спокойно смотреть на подъем" этой страны.