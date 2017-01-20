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Трамп произвел 17 новых кадровых назначений в аппарат Белого дома

Международная панорама
20 января, 1:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Первым замом пресс-секретаря Белого дома стала Сара Хакаби-Сандерс
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ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Избранный президент США Дональд Трамп произвел целый ряд новых кадровых назначений в аппарат Белого дома. Об этом сообщила в четверг, 19 января, переходная команда нового американского лидера.

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Согласно обнародованному ей списку, речь идет о назначениях еще 17 человек, в том числе нескольких специальных помощников президента, к примеру, - по законодательным делам. Кроме того, первым заместителем пресс-секретаря Белого дома стала Сара Хакаби-Сандерс, заместителями - Стефани Гришэм и Линдси Уолтерс.

Первая является дочерью бывшего губернатора штата Арканзас, видного деятеля Республиканской партии Майка Хакаби, который предпринимал не увенчавшиеся успехом попытки участвовать в президентских выборах в США в 2016 и 2008 годах. Уолтерс была до настоящего времени официальным представителем Национального комитета Республиканской партии, а Гришэм работала в пресс-службе избирательного штаба Трампа.

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Как уже было официально объявлено ранее, новым пресс- секретарем Белого дома станет Шон Спайсер, который, как и Гришэм, трудился в пресс-службе Трампа на этапе ведения последним избирательной кампании. При администрации Джорджа Буша-младшего, находившейся у власти в 2001-2009 гг., Спайсер работал пресс-секретарем представителя США на торговых переговорах.

Торжественная церемония инаугурации республиканца Трампа состоится в Вашингтоне позднее сегодня. Он сменит в Белом доме демократа Барака Обаму.

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