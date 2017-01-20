Трамп произвел 17 новых кадровых назначений в аппарат Белого дома

Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подрядСпорт 20 января, 3:42
Al Jazeera Balkans: ЕС не поддержал санкции США в отношении главы Республики СербскойМеждународная панорама 20 января, 2:13
ABC: умер сыгравший в "Твин Пиксе" и "Робокопе" актер Мигель ФеррерКультура 20 января, 2:09
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман экстрадирован в СШАМеждународная панорама 20 января, 1:55
ФК "Барселона" обыграл "Реал Сосьедад" в первом матче 1/4 финала Кубка ИспанииСпорт 20 января, 1:14
"Рома" победила "Сампдорию" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии по футболуСпорт 20 января, 1:01
Telegraf: Кустурица открывает школу актерского мастерства в Республике СербскойКультура 20 января, 0:36
Сборная России сыграет против словенцев в 1/8 финала ЧМ по гандболуСпорт 20 января, 0:17
Дональд Трамп: человек, который хочет вернуть Америке величиеМеждународная панорама 20 января, 0:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Избранный президент США Дональд Трамп произвел целый ряд новых кадровых назначений в аппарат Белого дома. Об этом сообщила в четверг, 19 января, переходная команда нового американского лидера.
Согласно обнародованному ей списку, речь идет о назначениях еще 17 человек, в том числе нескольких специальных помощников президента, к примеру, - по законодательным делам. Кроме того, первым заместителем пресс-секретаря Белого дома стала Сара Хакаби-Сандерс, заместителями - Стефани Гришэм и Линдси Уолтерс.
Первая является дочерью бывшего губернатора штата Арканзас, видного деятеля Республиканской партии Майка Хакаби, который предпринимал не увенчавшиеся успехом попытки участвовать в президентских выборах в США в 2016 и 2008 годах. Уолтерс была до настоящего времени официальным представителем Национального комитета Республиканской партии, а Гришэм работала в пресс-службе избирательного штаба Трампа.
Как уже было официально объявлено ранее, новым пресс- секретарем Белого дома станет Шон Спайсер, который, как и Гришэм, трудился в пресс-службе Трампа на этапе ведения последним избирательной кампании. При администрации Джорджа Буша-младшего, находившейся у власти в 2001-2009 гг., Спайсер работал пресс-секретарем представителя США на торговых переговорах.
Торжественная церемония инаугурации республиканца Трампа состоится в Вашингтоне позднее сегодня. Он сменит в Белом доме демократа Барака Обаму.