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Reuters: ЭКОВАС объявило о приостановке операции в Гамбии

Международная панорама
20 января, 1:42 дата обновления: 20 января, 2:50 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
Это делается для того, чтобы дать посредникам последний шанс урегулировать кризис, начавшийся в стране
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РАБАТ, 20 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявляет о приостановке операции в Гамбии с тем, чтобы дать последний шанс посредникам урегулировать внутриполитический кризис. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщили в региональной организации.

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Также агентство сообщает, что председатель комиссии ЭКОВАС Марсель де Соуза заявил, что Яйя Джамме, который правил Гамбией с 1994 года и проиграл президентские выборы, состоявшиеся 1 декабря 2016 года, не сможет остаться в стране после урегулирования кризиса.

По его словам, "не может быть и речи о том, чтобы Яйя Джамме смог оставаться в Гамбии". При этом, как добавил он, Джамме должен отказаться от власти до полудня в пятницу, иначе военная операция в Гамбии продолжится.

Де Соуза сказал, что Барроу, находящийся сейчас в Сенегале, прибудет в столицу Гамбии Банжул лишь после завершения военной операции. Председатель комиссии ЭКОВАС также отметил, что Джамме, если согласится уступить власть, сможет выбрать страну, в которую он уедет из Гамбии.

Также сообщается, что 20 января президенты Либерии, Мавритании и Гвинеи прибудут в Гамбию с посреднической миссией. Они постараются политическим путем урегулировать кризис в этой западноафриканской стране. Как ожидается, лидеры трех западноафриканских государств попытаются убедить Яйю Джамме мирно передать власть Адаме Барроу.

19 января вечером континент ЭКОВАС, прежде всего, войска Сенегала и Нигерии, вошли в Гамбию, для обеспечения передачи власти избранному президенту Адаме Барроу со стороны действующего главы государства Яйи Джамме.

Ранее в этот день Барроу был приведен к присяге в качестве главы государства. Церемония инаугурации состоялась в здании гамбийского посольства в столице Сенегала - Дакаре - в связи с обострившейся ситуацией в самой Гамбии. "Это победа гамбийской нации. Наш национальный флаг будет высоко развеваться среди флагов самых демократических наций мира", - написал сразу после инаугурации Барроу на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

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Политический кризис в Гамбии
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Гамбия Нигерия Сенегал
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