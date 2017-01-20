Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Россиянин Равиль Мингазов переведен 19 января из американской военной тюрьмы на базе в Гуантанамо (Куба) в Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба Пентагона.

Как она уточнила, вместе с Мингазовым в ОАЭ из Гуантанамо отправлены еще двое заключенных. "США благодарны правительству ОАЭ за этот гуманитарный жест", - отметило американское военное ведомство.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц администрации сообщало, что еще четыре узника Гуантанамо переведены оттуда в другие страны. Подробности не сообщались.

Мингазов находился в американской тюрьме без суда и следствия в общей сложности более 14 лет. Еще в июне 2016 года его личное дело было рассмотрено специальной межведомственной комиссией администрации США. В июле комиссия рекомендовала перевести Мингазова в другое место "при наличии целесообразных гарантий безопасности". Но до предпоследнего дня работы администрации Барака Обамы это решение не выполнялось, причем без объяснения причин.

Спецтюрьма на базе ВМС США в Гуантанамо была создана республиканской администрацией Джорджа Буша-младшего в 2002 году для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Люди свозятся туда со всего мира и содержатся там бессрочно, есть данные о применении к ним пыток. Все это навлекает на США критику международных правозащитных организаций. Обама еще до своего прихода к власти обещал закрыть спецтюрьму, но слово сдержать не смог, там и теперь еще остаются около 50 заключенных.