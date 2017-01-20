Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман экстрадирован в США

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Главарь мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман по кличке Коротышка (El Chapo) был экстрадирован в США. Об этом сообщило в четверг, 19 января, министерство иностранных дел страны.

В ожидании экстрадиции преступник находился в тюрьме города Сьюдад-Хуарес на границе с США. "Правительство Мексики сегодня экстрадировало Хоакина Гусмана Лоэру в США", - говорится в сообщении МИД, размещенном на официальной странице ведомства в сети микроблогов Twitter.

El @gobmx extraditó hoy a Joaquín Guzmán Loera a los #EUA. #ComunicadoSRE https://t.co/1e5vS1fBhg pic.twitter.com/qPCRKW5BTB — SRE México (@SRE_mx) 19 January 2017

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Управление США по борьбе с наркотиками сообщает, что Гусман будет содержаться под стражей перед судом в США в штате Нью-Йорк. По их данным, преступник был в четверг этапирован из мексиканского города Сьюдад-Хуарес, где он содержался в тюрьме, в Эль-Пасо в штате Техас. Во второй половине дня Хоакина Гусмана посадили на самолет, который вылетел в Нью-Йорк.

Главарю наркокартеля заочно предъявлены обвинения в обороте наркотиков в особо крупных размерах в штатах Нью-Йорк, Аризона, Калифорния, Техас, Иллинойс, Флорида и Нью-Гэмпшир. В штатах Техас и Калифорния один из самых известных преступников Мексики обвиняется в совершении тяжких преступлений, в том числе в умышленных убийствах.

В ночь на 12 июля 2015 года наркобарон сбежал из тюрьмы максимально строгого режима "Альтиплано" в штате Мехико прямо из своей камеры по 1,5-километровому туннелю, прорытому на глубине 10 метров. Мексиканские морские пехотинцы смогли поймать его 8 января прошлого года в городе Лос-Мочис в штате Синалоа.

Отбывать наказание Гусмана вновь отправили в "Альтиплано", при этом режим его содержания был ужесточен. Позднее преступника перевезли в тюрьму города Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа. В мае 2016 года власти одобрили выдачу наркобарона в США, однако его адвокатам удалось ее избежать. Тем не менее, 20 октября суд отклонил поданные защитой Гусмана пять прошений против его экстрадиции.