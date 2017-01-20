Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 59.35
€ 63.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман экстрадирован в США

Международная панорама
20 января, 1:55 дата обновления: 20 января, 2:39 UTC+3
Глава наркокартеля "Синалоа" будет содержаться под стражей перед судом в США в штате Нью-Йорк
Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоакин Гусман

Хоакин Гусман

© AP Photo/Eduardo Verdugo, архив

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Главарь мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман по кличке Коротышка (El Chapo) был экстрадирован в США. Об этом сообщило в четверг, 19 января, министерство иностранных дел страны.

В ожидании экстрадиции преступник находился в тюрьме города Сьюдад-Хуарес на границе с США. "Правительство Мексики сегодня экстрадировало Хоакина Гусмана Лоэру в США", - говорится в сообщении МИД, размещенном на официальной странице ведомства в сети микроблогов Twitter.

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Управление США по борьбе с наркотиками сообщает, что Гусман будет содержаться под стражей перед судом в США в штате Нью-Йорк. По их данным, преступник был в четверг этапирован из мексиканского города Сьюдад-Хуарес, где он содержался в тюрьме, в Эль-Пасо в штате Техас. Во второй половине дня Хоакина Гусмана посадили на самолет, который вылетел в Нью-Йорк.

Главарю наркокартеля заочно предъявлены обвинения в обороте наркотиков в особо крупных размерах в штатах Нью-Йорк, Аризона, Калифорния, Техас, Иллинойс, Флорида и Нью-Гэмпшир. В штатах Техас и Калифорния один из самых известных преступников Мексики обвиняется в совершении тяжких преступлений, в том числе в умышленных убийствах.

Смотрите также
Хоакин Гусман
Наркобарон Гусман обвинил власти в намерении лишить его жизни

В ночь на 12 июля 2015 года наркобарон сбежал из тюрьмы максимально строгого режима "Альтиплано" в штате Мехико прямо из своей камеры по 1,5-километровому туннелю, прорытому на глубине 10 метров. Мексиканские морские пехотинцы смогли поймать его 8 января прошлого года в городе Лос-Мочис в штате Синалоа.

Отбывать наказание Гусмана вновь отправили в "Альтиплано", при этом режим его содержания был ужесточен. Позднее преступника перевезли в тюрьму города Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа. В мае 2016 года власти одобрили выдачу наркобарона в США, однако его адвокатам удалось ее избежать. Тем не менее, 20 октября суд отклонил поданные защитой Гусмана пять прошений против его экстрадиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Мексика
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
"Я торжественно клянусь...": инаугурации президентов США от Джорджа Вашингтона до Дональда Трампа
Обезьяны в снегах и реки во льдах: как разные страны переживают морозы
Все устали: что в Европе и США говорят о возможной отмене санкций
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В РФ разрабатывается гиперзвуковое оружие из принципиально новых материалов
2
Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о $3 млрд долга Украины перед РФ
3
Кандидат на пост главы Минфина США назвал условия отмены Трампом санкций против РФ
4
ABC: Иванка Трамп не будет выполнять официальных обязанностей первой леди
5
Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ
6
Дональд Трамп вступит в должность президента США
7
UOL: в Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни "Lambada"
Темы дня
Реклама