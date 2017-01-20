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SZ: глава МИД Люксембурга заявил о прощании Великобритании в внешней политикой ЕС

Международная панорама
20 января, 2:46 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Министр призвал Лондон определиться с внешнеполитической линией
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БЕРЛИН, 20 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что Великобритания начинает отклоняться от единого внешнеполитического курса ЕС еще до Brexit (выхода из сообщества). Такое мнение он высказал в опубликованном интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

"Великобритания уже попрощалась с общей европейской внешней политикой. Это факт", - сказал Ассельборн. Он подверг критике то, что Лондон дистанцировался от результатов, достигнутых на международной конференции по ближневосточному урегулированию в Париже.

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"Премьер-министр Тереза Мэй говорит, что Великобритания покидает ЕС, но не Европу. В таком случае Великобритания должна придерживаться с Европой единой линии", - указал глава МИД Люксембурга.

Великобритания не поддержала принятый на встрече в Париже итоговый документ. С британской стороны, в частности, были высказаны опасения, что конференция, на которой непосредственно не была представлена ни одна из конфликтующих сторон, может осложнить дальнейший ход палестино-израильского мирного урегулирования.

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Персоны
Ассельборн, Жан
Темы
Выход Великобритании из ЕС
Страны
Люксембург Великобритания
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