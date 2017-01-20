SZ: глава МИД Люксембурга заявил о прощании Великобритании в внешней политикой ЕС

БЕРЛИН, 20 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что Великобритания начинает отклоняться от единого внешнеполитического курса ЕС еще до Brexit (выхода из сообщества). Такое мнение он высказал в опубликованном интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

"Великобритания уже попрощалась с общей европейской внешней политикой. Это факт", - сказал Ассельборн. Он подверг критике то, что Лондон дистанцировался от результатов, достигнутых на международной конференции по ближневосточному урегулированию в Париже.

"Премьер-министр Тереза Мэй говорит, что Великобритания покидает ЕС, но не Европу. В таком случае Великобритания должна придерживаться с Европой единой линии", - указал глава МИД Люксембурга.

Великобритания не поддержала принятый на встрече в Париже итоговый документ. С британской стороны, в частности, были высказаны опасения, что конференция, на которой непосредственно не была представлена ни одна из конфликтующих сторон, может осложнить дальнейший ход палестино-израильского мирного урегулирования.