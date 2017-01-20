Обама винит Конгресс в том, что в Гуантанамо остаются заключенные

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Закрытию спецтюрьмы на базе ВМС Гуантанамо на Кубе помешало политическое противостояние в Конгрессе, но, тем не менее, уходящей американской администрации удалось значительно сократить количество находящихся там заключенных. Об этом говорится в письме президента США Барака Обамы, направленном в четверг в Палату представителей и Сенат.

По его словам, ранее идея прекращения работы данного учреждения пользовалась "широкой поддержкой". "Хотя изначально за это выступали обе партии, затем, к сожалению, это стало предметом межпартийной борьбы. Несмотря на политику, мы добились прогресса. Эта администрация ввела комплексный процесс межведомственного рассмотрения с целью определить, соответствует ли перевод того или иного заключенного интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - пишет глава государства.

Обама напоминает, что благодаря этому спецтюрьму покинули 196 человек. При этом он подчеркивает, что эти люди более не смогут угрожать США или их союзникам. Таким образом, сейчас там находится лишь 41 заключенный.

Президент утверждает, что введенный Конгрессом запрет на размещение узников Гуантанамо на американской территории "не имеет смысла", так как пока никому не удавалось бежать из военных тюрем. "У Конгресса нет причин держать это учреждение открытым, кроме как из-за политики. Члены Конгресса, которые препятствуют закрытию тюрьмы, учитывая, какое значение это имеет для нашей безопасности, отказались от своих обязательств перед американским народом", - утверждает Обама.

В письме он еще раз призвал их закрыть данный объект. "(Существование) Гуантанамо противоречит нашим ценностям и подрывает наше положение в мире", - резюмировал он.

В четверг стало известно о том, что Гуантанамо покинули еще четверо заключенных, среди них - россиянин Равиль Мингазов.