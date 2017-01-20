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На Камчатке введен высокий код авиаопасности из-за выброса пепла из вулкана Эбеко

Международная панорама
20 января, 3:50 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
В любое время вулкан может выбросить опасное для самолетов количество пепла
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Вулкан Эбеко, расположенный в северной части курильского острова Парамушир, выбросил пепловое облако на 2 км. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения KVERT.

"По данным наблюдателей Северо-Курильска, пепловые выбросы выросли до 2 км. В связи с этим вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности", - говорится в сообщении.

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Согласно авиационным цветовым кодам, рекомендованным ИКАО (Международное агентство гражданской авиации), оранжевый код - это высокий код опасности, предшествующий самому высокому (красному). Это означает, что на вулкане в любое время могут произойти выбросы, которые представляют опасность для самолетов: пепел, попавший в турбины, может вывести их из строя. Желтый код говорит о том, что вулканическая активность значительно снизилась, но тщательный мониторинг продолжается, потому что возможно возобновление ее роста. Зеленый код авиационной опасности - самый низкий.

Вулкан Эбеко расположен в северной части острова Парамушир, в 7 км к северо-западу от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.

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