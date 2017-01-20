Экс-главу Garuda Indonesia обвиняют в получении взяток от Rolls-Royce

СИНГАПУР, 20 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Индонезии обвинили бывшего руководителя крупнейшего авиаперевозчика страны Garuda Indonesia Эмирсиаха Сатара в получении взяток в особо крупном размере от британского производителя авиадвигателей Rolls-Royce. Об этом пишет сегодня газета The Straits Times.

Как сообщили изданию в Комиссии по искоренению коррупции, "экс-председатель совета директоров обвиняется в получении около €1,2 млн и $180 тыс. наличными, а также различных подарков на общую сумму около $2 млн в период с 2005 по 2014 годы, когда он занимал руководящий пост". В обмен на это, считают следовали, "компания приобретала самолеты, оснащенные двигателями Rolls-Royce". В общей сложности Garuda за эти годы получила 134 лайнера.

Власти Индонезии считают, что правонарушения совершались также и на территории Сингапура, поэтому к разбирательству этого дела были подключены представители местного Бюро по расследованию случаев коррупции, а также британского Управления по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах. Одновременно руководство авиакомпании Thai airways начало внутреннее расследование после сообщений о крупных взятках, которые могли быть получены от Rolls-Royce.