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Экс-главу Garuda Indonesia обвиняют в получении взяток от Rolls-Royce

Международная панорама
20 января, 4:03 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Эмирсиаха Сатара обвиняют в получении взятки на сумму около €1,2 млн и $180 тыс. наличными
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СИНГАПУР, 20 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Индонезии обвинили бывшего руководителя крупнейшего авиаперевозчика страны Garuda Indonesia Эмирсиаха Сатара в получении взяток в особо крупном размере от британского производителя авиадвигателей Rolls-Royce. Об этом пишет сегодня газета The Straits Times.

Как сообщили изданию в Комиссии по искоренению коррупции, "экс-председатель совета директоров обвиняется в получении около €1,2 млн и $180 тыс. наличными, а также различных подарков на общую сумму около $2 млн в период с 2005 по 2014 годы, когда он занимал руководящий пост". В обмен на это, считают следовали, "компания приобретала самолеты, оснащенные двигателями Rolls-Royce". В общей сложности Garuda за эти годы получила 134 лайнера.

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Власти Индонезии считают, что правонарушения совершались также и на территории Сингапура, поэтому к разбирательству этого дела были подключены представители местного Бюро по расследованию случаев коррупции, а также британского Управления по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах. Одновременно руководство авиакомпании Thai airways начало внутреннее расследование после сообщений о крупных взятках, которые могли быть получены от Rolls-Royce.

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