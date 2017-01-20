Участникам акций протеста в Вашингтоне раздают папиросы с марихуаной

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Противникам избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне раздают папиросы с марихуаной. По сообщению телекомпании Fox News, эту своеобразную акцию протеста устроила в американской столице в день инаугурации нового лидера США организация DC Cannabis Coalition, выступающая за легализацию марихуаны не только в столичном федеральном округе, но и по всей стране.

У американских любителей марихуаны в ходу кодовое обозначение 4-20, которым они "шифруют" свое пристрастие. Соответственно организаторы нынешней акции объявили, что раздадут 4200 самокруток с марихуаной и будут рекомендовать закурить их в тот момент, когда инаугурационная речь Трампа продлится 4 минуты 20 секунд.

В Вашингтоне употребление марихуаны разрешено законом. Активисты заверяют, что при раздаче марихуаны станут проверять удостоверения личности, чтобы наркотик получали только совершеннолетние жители города.

Обстановка в городе в день инаугурации остается праздничной и одновременно тревожной. Поступили сообщения, что участники одного из маршей протеста, одетые с ног до головы в черное, бьют стекла в запаркованных на улице автомашинах и разбили окно в одном из банков. Полиция принимает ответные меры, есть сообщения о применении слезоточивого газа.

В основном протесты направлены против Трампа. Но мобилизуются и его сторонники. Так, по призыву организации "Байкеры за Трампа" в столицу съехались на своих мотоциклах до 30 тыс. американских байкеров. Один из их лидеров заявил местному радио WUSA, что его единомышленники "абсолютно готовы к физической конфронтации" со своими идейными противниками.