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Майкл Пенс вступил в должность 48-го вице-президента США

Международная панорама
20 января, 19:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, января. /ТАСС
Политик принес присягу на верность конституции и стране на ступенях Капитолия, положив левую руку на Библию
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ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Майкл Пенс вступил в должность 48-го вице-президента США. На ступенях Капитолия он принес присягу на верность конституции и стране, положив левую руку на Библию, которую держал перед ним член Верховного суда Кларенс Томас.

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Через несколько минут присягу принесет избранный президент США Дональд Трамп. Сразу после этого над Капитолийским холмом раздастся 21 залп из артиллерийских орудий.

Майкл Пенс был избран в 2010 году 50-м губернатором штата Индиана. Его предки - иммигранты из Ирландии. Он является юристом, известным радиоведущим и политиком, а также одним из видных деятелей так называемой "чайной партии", объединяющей крайне правых республиканцев.

Пенс родился в городе Коламбус (штат Индиана), получил диплом юриста в 1986 году в Университете Индианы, занимался частной юридической практикой, в 1988 и 1990 годах пытался добиться избрания в палату представителей Конгресса США. В 1994 году начал работать ведущим информационных программ на местных радиостанциях. В ноябре 2000 года сумел добиться избрания в палату представителей Конгресса США и затем четыре раза добивался переизбрания. В 2008 году журнал Esquire включил Пенса в список 10 наиболее эффективных законодателей. В 2009-2010 годах был председателем Конференции конгрессменов-республиканцев, то есть занимал третий по значению пост в Республиканской партии.

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