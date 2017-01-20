ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Майкл Пенс вступил в должность 48-го вице-президента США. На ступенях Капитолия он принес присягу на верность конституции и стране, положив левую руку на Библию, которую держал перед ним член Верховного суда Кларенс Томас.

Через несколько минут присягу принесет избранный президент США Дональд Трамп. Сразу после этого над Капитолийским холмом раздастся 21 залп из артиллерийских орудий.

Майкл Пенс был избран в 2010 году 50-м губернатором штата Индиана. Его предки - иммигранты из Ирландии. Он является юристом, известным радиоведущим и политиком, а также одним из видных деятелей так называемой "чайной партии", объединяющей крайне правых республиканцев.

Пенс родился в городе Коламбус (штат Индиана), получил диплом юриста в 1986 году в Университете Индианы, занимался частной юридической практикой, в 1988 и 1990 годах пытался добиться избрания в палату представителей Конгресса США. В 1994 году начал работать ведущим информационных программ на местных радиостанциях. В ноябре 2000 года сумел добиться избрания в палату представителей Конгресса США и затем четыре раза добивался переизбрания. В 2008 году журнал Esquire включил Пенса в список 10 наиболее эффективных законодателей. В 2009-2010 годах был председателем Конференции конгрессменов-республиканцев, то есть занимал третий по значению пост в Республиканской партии.