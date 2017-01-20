Корреспондент RT задержан в Вашингтоне во время инаугурации Трампа

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полиция задержала корреспондента российской телекомпании Russia Today (RT), освещавшего протесты в Вашингтоне во время инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал на своем сайте.
"Он был задержан и доставлен в отделение полиции, несмотря на то, что показал свое удостоверение журналиста", - говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщал, что участники одного из маршей протеста, одетые с ног до головы в черное, бьют стекла припаркованных автомашин и разбили окно в одном из банков. Полиция принимает ответные меры.
В основном активность проявляют противники Трампа, но мобилизуются и его сторонники. Так, по призыву организации "Байкеры за Трампа" в столицу съехались на своих мотоциклах до 30 тысяч американских байкеров. Один из их лидеров заявил местному радио WUSA, что его единомышленники "абсолютно готовы к физической конфронтации" с идейными противниками.