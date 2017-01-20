Трамп вступил в должность 45-го президента США

ТАСС/Ruptly/Reuters

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране.

"Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих сил охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог", - произнес он традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держал перед ним председатель Верховного суда США Джон Робертс. "Примите мои поздравления, господин президент", - сказал Робертс.

Сразу после этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принес 57-летний вице-президент США Майкл Пенс. Таким образом, в полдень (20:00 мск) начался отсчет четырехлетнего срока администрации Трампа.

ТАСС/Ruptly