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Трамп вступил в должность 45-го президента США

Международная панорама
20 января, 20:00 UTC+3
Он принес присягу на верность конституции и стране, сразу после этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий
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ТАСС/Ruptly/Reuters

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране.

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"Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих сил охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог", - произнес он традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держал перед ним председатель Верховного суда США Джон Робертс. "Примите мои поздравления, господин президент", - сказал Робертс.

Сразу после этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принес 57-летний вице-президент США Майкл Пенс. Таким образом, в полдень (20:00 мск) начался отсчет четырехлетнего срока администрации Трампа.

ТАСС/Ruptly

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