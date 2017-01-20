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Huberturk: неизвестные обстреляли из гранатомета здание Управления безопасности в Стамбуле

Международная панорама
20 января, 20:44 дата обновления: 20 января, 21:50 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
В результате обстрела никто не пострадал, сообщил губернатор города Васип Шахин
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АНКАРА, 20 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Неизвестные лица попытались обстрелять из гранатомета здание Управления безопасности в Стамбуле, но не попали. Об этом в пятницу сообщает телеканал Huberturk.

По некоторым данным, снаряд попал в стену одного из корпусов расположенной неподалеку больницы.

Как сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин, в результате обстрела никто не пострадал. 

"Произошло нападение с применением (одноразового противотанкового) гранатомета. Граната попала в стену внутреннего двора здания Управления безопасности провинции. Погибших или пострадавших среди сотрудников УБ нет", - сообщил он. Губернатор также отметил, что в городе "продолжается широкомасштабная операция по поиску нападавшего или нападавших".

Район происшествия пока держится в оцеплении. Местные агентства и телеканалы демонстрируют фотографию брошенного около УБ пустого ствола гранатомета.

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