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Посвященный уходу Обамы с поста президента США пикет прошел в Греции

Международная панорама
20 января, 21:36 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Денис Кабанов
Один из организаторов акции напомнил, что во время инаугурационной речи Барак Обама обещал, что Америка закончит войны, однако сейчас Вашингтон ведет восемь войн в других странах
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АФИНЫ, 20 января. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Пикет по случаю ухода Барака Обамы с поста президента США прошел возле здания американского посольства в Афинах. Несколько десятков собравшихся держали в руках плакаты с портретом Обамы и надписями "Нет войне! Нет НАТО! Прощайте, господин президент!"

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"Сегодня Обама покидает свой пост, а когда он принимал присягу в качестве президента США, то пообещал, что Америка закончит войны, которые тогда вела, - рассказал корреспонденту ТАСС один из организаторов акции Андреас Зафирис. - Тогда Америка вела две войны - в Ираке и в Афганистане; сейчас Америка ведет восемь войн в других странах. То есть Обама не только не прекратил войны, которые обещал прекратить, но и начал новые".

"Мы всегда выступали за мир, мы хотим мира в Сирии, хотим мира в Средиземном море , хотим мира в Восточной Украине и Донбассе, - отметил Зафирис. - Именно поэтому мы сейчас здесь".

В пятницу демократ Барак Обама передал полномочия республиканцу Дональду Трампу и покинул свой пост, на котором он пробыл восемь лет. Он вошел в историю как первый афроамериканец, занявший пост президента США.

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