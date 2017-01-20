Посвященный уходу Обамы с поста президента США пикет прошел в Греции

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АФИНЫ, 20 января. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Пикет по случаю ухода Барака Обамы с поста президента США прошел возле здания американского посольства в Афинах. Несколько десятков собравшихся держали в руках плакаты с портретом Обамы и надписями "Нет войне! Нет НАТО! Прощайте, господин президент!"
"Сегодня Обама покидает свой пост, а когда он принимал присягу в качестве президента США, то пообещал, что Америка закончит войны, которые тогда вела, - рассказал корреспонденту ТАСС один из организаторов акции Андреас Зафирис. - Тогда Америка вела две войны - в Ираке и в Афганистане; сейчас Америка ведет восемь войн в других странах. То есть Обама не только не прекратил войны, которые обещал прекратить, но и начал новые".
"Мы всегда выступали за мир, мы хотим мира в Сирии, хотим мира в Средиземном море , хотим мира в Восточной Украине и Донбассе, - отметил Зафирис. - Именно поэтому мы сейчас здесь".
В пятницу демократ Барак Обама передал полномочия республиканцу Дональду Трампу и покинул свой пост, на котором он пробыл восемь лет. Он вошел в историю как первый афроамериканец, занявший пост президента США.