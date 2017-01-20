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Джамме согласился уйти с поста главы Гамбии

Международная панорама
20 января, 21:48 дата обновления: 20 января, 22:30 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
Об этом сообщил избранный глава государства Адама Барроу
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Действующий президент Гамбии Яйя Джамме

Действующий президент Гамбии Яйя Джамме

© EPA/MIKE ALQUINTO

РАБАТ, 20 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Действующий президент Гамбии Яйя Джамме, который проиграл выборы 1 декабря, согласился уйти с занимаемого поста.

Об этом сообщил в пятницу вечером избранный глава государства Адама Барроу на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Хочу сообщить вам, что Яйя Джамме согласился уйти со своего поста. Ожидается, что он покинет Гамбию сегодня", - написал Барроу, который находится в соседнем Сенегале.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Их победителем стал Барроу, набравший более 45 % голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал свое поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия подтвердила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, оспорить его результаты можно лишь в суде.

Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало серьезный политический кризис, в который оказались вовлеченными государства региона. В четверг силы Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу. Позднее продвижение войск было приостановлено, чтобы "дать последний шанс посредникам".

В пятницу в столице Гамбии Банжуле находилась делегация во главе с президентами Мавритании и Гвинеи с целью убедить Джамме мирно уступить власть Барроу, чтобы не допустить силового сценария. 

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