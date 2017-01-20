Джамме согласился уйти с поста главы Гамбии

Международный союз биатлонистов даст оценку докладу МакларенаСпорт 21 января, 1:15
Трамп ненадолго покинул лимузин и поприветствовал своих сторонниковМеждународная панорама 21 января, 0:50
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по гандболуСпорт 21 января, 0:45
Звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги стартует в УфеСпорт 21 января, 0:17
Съезд "Единой России" переизберет руководящие органы партииПолитика 21 января, 0:17
Инженерные войска России: 316 лет безупречной службыАрмия и ОПК 21 января, 0:01
Надежда есть: спасатели продолжают поиски выживших после схода лавины на отель в ИталииПроисшествия 20 января, 23:46
Писарев, Бородюк и Карпин претендуют на пост главного тренера сборной БелоруссииСпорт 20 января, 23:38
Мозякин: такого хоккеиста, как Александр Радулов, в отечественном хоккее не хватаетСпорт 20 января, 23:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РАБАТ, 20 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Действующий президент Гамбии Яйя Джамме, который проиграл выборы 1 декабря, согласился уйти с занимаемого поста.
Об этом сообщил в пятницу вечером избранный глава государства Адама Барроу на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"Хочу сообщить вам, что Яйя Джамме согласился уйти со своего поста. Ожидается, что он покинет Гамбию сегодня", - написал Барроу, который находится в соседнем Сенегале.
I would like to inform you that Yahya Jammeh has agreed to step down. He is scheduled to depart Gambia today. #NewGambia— Adama Barrow (@adama_barrow) January 20, 2017
Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Их победителем стал Барроу, набравший более 45 % голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал свое поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия подтвердила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, оспорить его результаты можно лишь в суде.
Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало серьезный политический кризис, в который оказались вовлеченными государства региона. В четверг силы Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу. Позднее продвижение войск было приостановлено, чтобы "дать последний шанс посредникам".
В пятницу в столице Гамбии Банжуле находилась делегация во главе с президентами Мавритании и Гвинеи с целью убедить Джамме мирно уступить власть Барроу, чтобы не допустить силового сценария.