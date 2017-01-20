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Трамп позволил Мэттису стать шефом Пентагона

Международная панорама
20 января, 21:48 дата обновления: 21 января, 1:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, января. /ТАСС
Сенат Конгресса США на заседании утвердил кандидатуру Джеймса Мэттиса в должности министра обороны
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Джеймс Мэттис

Джеймс Мэттис

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Новый президент США Дональд Трамп подписал свои первые исполнительные указы. Одним из них стал законопроект, позволяющий отставному генералу Джеймсу Мэттису занять пост американского министра обороны. Об этом сообщили в Белом доме.

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Ранее этот законопроект был одобрен Конгрессом США.

Сенат Конгресса США на заседании в пятницу утвердил Джеймса Мэттиса в должности министра обороны. Голосование по данному вопросу пока продолжается, но его назначение уже поддержали 80 сенаторов из 100. Голосов против пока не подано.

Трамп выдвинул кандидатуру Мэттиса на должность шефа Пентагона в начале декабря. В новом качестве кандидатура Мэттиса должна быть утверждена верхней палатой Конгресса полного состава. С этим проблем не ожидается, поскольку и Сенат, и Палата представителей по итогам состоявшихся 8 ноября всеобщих выборов остались под контролем Республиканской партии, в ряды которой входит Трамп.

Тем не менее Конгрессу пришлось принимать отдельный законопроект, позволяющий Мэттису занять должность руководителя военного ведомства. Дело в том, что во главе Пентагона, согласно американскому законодательству, не могут находиться лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад. Мэттис же лишь в 2013 году оставил пост главы Центрального командования Вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток. До этого в истории США Конгресс лишь один раз делал такое исключение - для генерала Джорджа Маршалла в 1950 году.

Трамп также подписал указы о выдвижении кандидатов на должности глав ведомств в своем правительстве.

О новом главе Пентагона

Новый министр обороны родился в 1950 году. Служил в морской пехоте с 1969 года, пройдя путь от лейтенанта до четырехзвездного (полного) генерала и получив клички Боевая машина и Бешеный пес. Участвовал в операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе (1990-1991), афганской (2001) и иракской (2003) кампаниях. В апреле 2003 года командовал 1-й дивизией морской пехоты, штурмовавшей Багдад.

С 2010-го и до отставки в 2013 году возглавлял Центральное командование ВС США. После победы Трампа на выборах 66-летний Мэттис получил от избранного президента предложение возглавить Пентагон. Известен своими жесткими заявлениями в адрес России, которую считает "главной угрозой" США.

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