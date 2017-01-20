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Сирия сообщила ООН о $178 млрд убытков, понесенных в результате конфликта

Международная панорама
20 января, 22:08 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
За время конфликта властям страны поступило более 199 тысяч заявлений на выплату компенсаций за причиненный частной собственности ущерб
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ООН, 20 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Прямой и косвенный ущерб, нанесенный государственной и частной собственности в Сирии в результате вооруженного конфликта, превысил 38,2 трлн сирийских фунтов ($178 млрд). Об этом сообщил заместитель постоянного представителя страны при ООН Мунзер Мунзер в письме, направленном в секретариат и Совет Безопасности всемирной организации.

В документе, опубликованном на сайте ООН, приводятся таблицы, содержащие информацию об "ущербе, людских и финансовых потерях, понесенных Сирийской Арабской Республикой в отношении государственной и частной собственности, включая объекты коммунального хозяйства, в результате систематического и постоянного уничтожения имущества вооруженными террористическими группами, а также об ущербе, причиненном инфраструктуре в период с начала кризиса и до конца августа 2016 года".

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По оценкам сирийских властей, за это время прямой ущерб, нанесенный министерствам и их учреждениям, составил 5,8 трлн сирийских фунтов ($27 млрд), а косвенные убытки - около 32,4 трлн ($151 млрд). Наибольший ущерб был причинен зданиям и инфраструктуре, находящимся в ведении министерства нефти и минеральных ресурсов, - более 4 трлн ($18,7 млрд). Министерство промышленности отчиталось об убытках на сумму более 200 млрд каждое (свыше $930 млн).

Как следует из письма, боевые действия унесли жизни около 8,3 тысячи государственных служащих, еще 12,5 тысячи получили ранения. В общей сложности были частично разрушены или полностью уничтожены 25,5 тысячи зданий и 1194 объекта культурного наследия, похищены или повреждены более 31 тысячи транспортных средств.

Зампостпреда Сирии также проинформировал, что за время конфликта властям поступило более 199 тысяч заявлений на выплату компенсаций за ущерб, причиненный частной собственности. По его словам, были рассмотрены 87 тысяч обращений, из которых 51 тысяча удовлетворена. Общая сумма компенсаций составила 15,7 млрд сирийских фунтов ($73 млн). Больше всего было выплачено в провинции Хама - 6,7 млрд фунтов ($31 млн), в то время как в провинции Дамаск, включая столицу страны, граждане получили около 2,7 млрд фунтов ($12,6 млн).

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