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NTV: стамбульский офис правящей партии Турции обстрелян из гранатомета

Международная панорама
20 января, 22:39 дата обновления: 20 января, 23:55 UTC+3
Как сообщил телеканал, снаряд попал в помещение на третьем этаже, но не взорвался, пострадавших нет
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АНКАРА, 20 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Неизвестные боевики обстреляли в пятницу стамбульский офис правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщил телеканал NTV.

По его информации, пострадавших нет. Выстрел был произведен из одноразового противотанкового гранатомета. Снаряд попал в помещение на третьем этаже здания, но не взорвался. На место вызваны саперы.

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Отмечается, что огонь велся со стороны заднего двора офиса. Полиция начала поиски преступников.

Ранее сегодня аналогичным образом было обстреляно здание Управления безопасности Стамбула. Граната попала в ограду внутреннего двора, пострадавших нет.

По словам заместителя главы парламентской фракции ПСР Мехмета Сютлюдже, есть данные, что к обоим инцидентам причастны активисты экстремистской организации "Революционная народно-освободительная партия - фронт". 

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