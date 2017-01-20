NTV: стамбульский офис правящей партии Турции обстрелян из гранатомета

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АНКАРА, 20 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Неизвестные боевики обстреляли в пятницу стамбульский офис правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщил телеканал NTV.
По его информации, пострадавших нет. Выстрел был произведен из одноразового противотанкового гранатомета. Снаряд попал в помещение на третьем этаже здания, но не взорвался. На место вызваны саперы.
Отмечается, что огонь велся со стороны заднего двора офиса. Полиция начала поиски преступников.
Ранее сегодня аналогичным образом было обстреляно здание Управления безопасности Стамбула. Граната попала в ограду внутреннего двора, пострадавших нет.
По словам заместителя главы парламентской фракции ПСР Мехмета Сютлюдже, есть данные, что к обоим инцидентам причастны активисты экстремистской организации "Революционная народно-освободительная партия - фронт".