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Премьер Финляндии намерен оценить политику Трампа по конкретным шагам

Международная панорама
21 января, 0:40 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
Юха Сипиля считает важным сохранение крепких связей между Финляндией и США
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Политика нового президента США Дональда Трампа будет оцениваться по тому, какие конкретные шаги он предпримет после инаугурации. Такое мнение высказал в блоге на своем официальном сайте премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

"Хотя слова и не являются в политике полностью бесполезными, политика, в том числе и президента Трампа, будет в первую очередь оцениваться по его делам", - написал Сипиля. По его словам, для Финляндии, в частности, важно, чтобы крепкие связи между США и ЕС сохранялись и далее.

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"Трамп потребовал от Европы брать больше ответственности на себя. Финляндии это подходит. Мы высказывались за то, чтобы ЕС сосредоточился на важном и усиливал меры по реализации своих решений. Мы также поддерживали развитие общей политики обороны и безопасности ЕС", - указал финский премьер.

Он отметил, что США продолжают оставаться для Финляндии важнейшим торговым партнером, и подчеркнул, что "основанная на своде правил свободная торговля между Европой и США была бы в интересах обеих сторон". "Так думают и многие другие центральные торговые партнеры США. В длительной перспективе протекционизм не является рецептом, приносящим богатство и влияние", - уверен Сипиля.

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Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принес 57-летний вице-президент США Майкл Пенс. Таким образом, в полдень (20:00 мск) 20 января начался отсчет четырехлетнего срока администрации Трампа.

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