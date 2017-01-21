Меркель призвала уважать общие ценности в выстраивании отношений с США

БЕРЛИН, 21 января. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что в выстраивании отношений с США нужно делать упор на общие ценности и поиск компромиссов посредством взаимного уважение. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции в коммуне Шёнталь.

"Во-первых, я глубоко верю в то, что всем нам будет лучше, если мы будем действовать сообща, основываясь на общих правилах и ценностях, в международном экономическом, торговом порядке, в защите наших союзов", - сказала канцлер.

"Во-вторых, трансатлантические отношения в ближайшие годы не станут менее важными, чем были в прошлом. И для этого я буду работать. Даже если есть разные точки зрения, то компромиссы лучше всего искать при уважении друг к другу. Германия в настоящее время председательствует в G20, и со своей стороны мы попытаемся сделать вклад в это", - отметила глава кабмина ФРГ.

Это заявление стало первой реакцией Меркель на вступление Дональда Трампа в должность президента США.