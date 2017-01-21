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Марин Ле Пен призвала страны ЕС последовать примеру Великобритании и США

Международная панорама
21 января, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
По мнению французского политика, Brexit создаст эффект домино по всей Европе
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Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

© EPA/SASCHA DITSCHER

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен призвала страны ЕС последовать примеру Великобритании и США, где в 2016 году победу одержали правые консервативные силы, и тем самым участвовать в строительстве "нового миропорядка". С соответствующим заявлением политик выступила на съезде правой фракции Европарламента "Европа наций и свобод" (ЕНС), проходящем в немецком Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

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"Я не утверждаю, что все европейские государства должны покинуть еврозону... Но для каждой страны должна оставаться возможность сделать это, если она не хочет более в ней оставаться", - приводит слова Ле Пен агентство Reuters. По мнению главы французских правых, Brexit создаст эффект домино по всей Европе.

"2016 год был годом, когда проснулся англо-саксонский мир. Я уверена, что в 2017 пробудятся и народы континентальной Европы. Мы переживаем конец одного миропорядка и рождение другого", - провозгласила она. Ле Пен назвала миграционную политику нынешних властей ЕС "тиранией" и традиционно обрушилась с резкой критикой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая является главным защитником проводимой в отношении беженцев политики.

Съезд представителей правой фракции ЕНС, которая имеет 40 мест в 751-местном Европарламенте, открылся в Кобленце сегодня. Всего в мероприятии, по данным организаторов, участвует 1 тыс. человек, среди которых Марин Ле Пен, лидер голландской Партии свободы Герт Вилдерс, руководитель итальянской "Лиги Севера" Маттео Сальвини, председатель "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри.

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Ле Пен, Марин
Темы
Выход Великобритании из ЕС
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Франция
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