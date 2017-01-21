Фицо предупредил об угрозе пересмотра истории Второй мировой войны

ПРАГА, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обеспокоен попытками в его стране пересмотреть историю Второй мировой войны и дискредитировать подвиг участников антифашистского Словацкого национального восстания. Об этом он заявил на церемонии почтения памяти уничтоженных нацистами 72 года назад за поддержку восставших жителей деревни Цигель (Западная Словакия).

"Его очевидцы (восстания - прим. ТАСС), которые, к сожалению, уже не находятся среди нас, должны были бы переворачиваться в гробах, если бы видели, что (в Словакии - прим. ТАСС) становятся легитимными взгляды, согласно которым Словацкое национальное восстание было какой-то авантюрой в горах, а президент Тисо (глава словацкого государства-марионетки гитлеровской Германии - прим. ТАСС) был, собственно говоря, героем, хотя мы все знаем, что он - военный преступник", - подчеркнул глава правительства.

Заветы боровшихся с фашизмом участников восстания, по его мнению, являются одной из главных ценностей, на которых базируется словацкое государство. Отрицание их подвига дестабилизирует единство общества и подрывает демократические основы Словакии.

"Мы недооцениваем значение стабильности и определенных ценностей, на которые опирается каждая страна. Стало бы большой ошибкой, если то, что нас всегда объединяло, сегодня будут ставиться под сомнение практически на каждом углу. Чтобы только бы не дали иные страны за то, чтобы иметь в своей истории такое событие каким было Словацкое национальное восстание", - сказал Роберт Фицо.

Словацкое национальное восстание стало одним из крупнейших событий европейского антифашистского Сопротивления. Оно вспыхнуло 29 августа 1944 года в центральных районах страны и быстро охватило значительную часть ее территории. Гитлеровцы бросили на его подавление несколько отборных дивизий с фронтов. Если бы не активная помощь СССР, им удалось бы утопить восставших в собственной крови.