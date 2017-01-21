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В Хельсинки и Стокгольме прошли акции протеста против политики Трампа

Международная панорама
21 января, 19:59 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
Собравшиеся развернули плакаты с лозунгами "Спасите мир! Скажите нет Трампу", "Стройте мосты, а не стены", "Остановите фашистский режим Трампа, пока он не начался"
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© EPA/PONTUS LUNDAHL

ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Более 300 человек вышли в столице Финляндии на акцию протеста против политики нового президента США Дональда Трампа и в защиту прав женщин. Митинг состоялся на Народной площади в центре Хельсинки.

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Акция получила название "Женский марш". Подобные мероприятия проводились и в других городах мира. Собравшиеся развернули плакаты с лозунгами "Спасите мир! Скажите нет Трампу", "Стройте мосты, а не стены", "Остановите фашистский режим Трампа, пока он не начался". Порядок на месте обеспечивала полиция, митинг завершился без происшествий.

Такая же акция была организовала и в Стокгольме, где, как сообщила газета Aftonbladet, протестовали несколько тысяч человек. Они собрались в центре города, а затем проследовали к американскому посольству, держа в руках транспаранты с надписями "Качественные мужчины не боятся равноправия", "Руки прочь от наших прав". Участие в митинге, как и в Хельсинки, приняли как женщины, так и мужчины.

"Речь идет о глобальном движении, которое само по себе не направлено против Трампа. Мы говорим не о политике, а показываем, что мы не уважаем риторику, которую Трамп использовал во время своей избирательной кампании против разных людей", - приводит издание слова одной из организаторов акции.

Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января в Вашингтоне.

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