В Хельсинки и Стокгольме прошли акции протеста против политики Трампа

Федор Емельяненко прилетит в США меньше чем за неделю до боя с МитриономСпорт 22 января, 9:12
Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция СирииМеждународная панорама 22 января, 8:51
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой ледиМеждународная панорама 22 января, 8:37
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парахСпорт 22 января, 7:17
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛСпорт 22 января, 7:06
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против ТрампаМеждународная панорама 22 января, 6:27
"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачуСпорт 22 января, 6:12
В столичном регионе ожидаются мокрый снег и оттепельМосква 22 января, 6:05
Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Более 300 человек вышли в столице Финляндии на акцию протеста против политики нового президента США Дональда Трампа и в защиту прав женщин. Митинг состоялся на Народной площади в центре Хельсинки.
Акция получила название "Женский марш". Подобные мероприятия проводились и в других городах мира. Собравшиеся развернули плакаты с лозунгами "Спасите мир! Скажите нет Трампу", "Стройте мосты, а не стены", "Остановите фашистский режим Трампа, пока он не начался". Порядок на месте обеспечивала полиция, митинг завершился без происшествий.
Такая же акция была организовала и в Стокгольме, где, как сообщила газета Aftonbladet, протестовали несколько тысяч человек. Они собрались в центре города, а затем проследовали к американскому посольству, держа в руках транспаранты с надписями "Качественные мужчины не боятся равноправия", "Руки прочь от наших прав". Участие в митинге, как и в Хельсинки, приняли как женщины, так и мужчины.
"Речь идет о глобальном движении, которое само по себе не направлено против Трампа. Мы говорим не о политике, а показываем, что мы не уважаем риторику, которую Трамп использовал во время своей избирательной кампании против разных людей", - приводит издание слова одной из организаторов акции.
Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января в Вашингтоне.