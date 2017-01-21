Законодательство США позволяет зятю Трампа стать старшим советником президента

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Закон о непотизме (кумовстве) от 1967 года позволяет зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру стать старшим советником главы государства. Об этом говорится в распространенном 14-страничном меморандуме министерства юстиции США.

Ведомство пришло к заключению, что федеральный закон о непотизме "не запрещает произвести это назначение", отмечается в документе. В нем также подчеркивается, что "особые полномочия президента по набору" сотрудников в свою команду позволяют Кушнеру стать старшим советником Трампа. В Минюсте подчеркнули, что данный меморандум был подготовлен по просьбе советника главы государства по юридическим вопросам.

Закон о непотизме препятствует президенту назначать на правительственные должности своих родственников. Он был принят после того, как 35-й президент США Джон Кеннеди назначил своего брата генеральным прокурором. Как сообщается, в данном законодательном акте, регламентирующем правила найма сотрудников федеральных ведомств, специально оговорен статус зятьев и невесток. Их запрещено вводить в состав департаментов и ведомств, подчиняющихся президенту страны.

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После того как Трамп заявил о намерении назначить зятя старшим советником, многие общественные деятели и движения заявили, что такое назначение будет противоречить законодательству. В команде республиканца объяснили, что закон регулирует назначения на посты в федеральных ведомствах, а не в Белом доме.

Ранее Кушнер - супруг 35-летней Иванки Трамп - решил отказаться от зарплаты на время работы в администрации президента. Зять главы государства, в том числе являющийся владельцем еженедельника New York Observer, готов на время исполнения обязанностей советника уйти из бизнеса и передать доли в различных фирмах под доверительное управление трастового фонда.