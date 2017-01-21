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Петиция с призывом выпустить налоговый отчет Трампа набрала достаточно подписей для ответа

Международная панорама
21 января, 21:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, января. /ТАСС
Автор петиции утверждает, что требуемые документы продемонстрируют оказываемое внешнее влияние на главу государства, а также наличие у него "финансовых интересов"
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ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Размещенная на сайте Белого дома общественная петиция с требованием "немедленной публикации" "полной налоговой отчетности" президента США Дональда Трампа всего за сутки набрала более 100 тыс. подписей, что достаточно для получения официального ответа от американской администрации. Как сообщается на странице сайта Белого дома, где размещена петиция, в ее поддержку на данный момент высказались 135 058 граждан США.

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Автор документа указывает на "беспрецедентные конфликты в экономической сфере администрации" Трампа и призывает представить общественности "надлежащую документацию", которая якобы "продемонстрирует оказываемое внешнее влияние" на нового американского лидера, а также наличие у него "финансовых интересов, что противоречит конституции страны".

Петиция была размещена на сайте в день инаугурации, 20 января, и набрала необходимое для ответа количество голосов всего за сутки. Согласно установленным правилам, чтобы Белый дом отреагировал на эту петицию, в течение месяца с момента публикации, т. е. до 19 февраля, она должна была набрать 100 тыс. голосов.

Ранее на первой в этом году пресс-конференции Трамп указал, что не будет публиковать свою налоговую отчетность, так как она проходит аудиторскую проверку. "Единственные, кому есть дело до моей налоговой декларации - это журналисты", - сказал республиканец.

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