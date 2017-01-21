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Нетаньяху в ближайшее время обсудит с Трампом отношения с Ираном

Международная панорама
21 января, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Премьер-министр Израиля также заявил, что надеется на улучшение отношений с Тегераном
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшее время обсудит с президентом США Дональдом Трампом отношения с Ираном. Соответствующую информацию израильский премьер разместил в субботу на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"В самое ближайшее время я планирую поговорить с президентом Трампом о том, как противостоять угрозе иранского режима, который призывает к уничтожению Израиля, - написал Нетаньяху. - Но я вдруг подумал, что в последнее время много говорил об иранском режиме и недостаточно об иранском народе или, если уж на то пошло, с иранским народом".

"Я жду того дня, когда израильтяне и иранцы смогут вновь свободно навещать друг друга в Тегеране и Исфахане, в Иерусалиме и Тель-Авиве. Фанатики не должны выиграть. Их жестокость не должна побороть наше сочувствие", - подытожил Нетаньяху, добавив, что, на его взгляд, к конфронтации с еврейским государством стремятся нынешние власти Исламской Республики, а не простые граждане ИРИ.

Ранее Трамп обвинил предыдущую администрацию США в разрушении отношений с Израилем и подверг резкой критике соглашение с Ираном по ядерной программе, согласно условиям которого с Исламской Республики были сняты санкции. Трамп назвал сделку вредной и обещал от нее отказаться.

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Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
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США Иран Израиль
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