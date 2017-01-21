Джордж Буш-старший проведет в больнице еще несколько дней

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Состояние экс-президента США Джорджа Буша-старшего, который находится в больнице в Хьюстоне (штат Техас), улучшилось за последние сутки, однако он проведет в медицинском учреждении еще несколько дней. Также госпитализированная супруга бывшего главы Белого дома Барбара Буш может быть выписана уже в самое ближайшее время. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы 41-го главы американского государства.

"Состояние (бывшего) президента и госпожи Буш продолжило улучшаться за последние 24 часа", - отмечается в заявлении. В нем также говорится, что супруга экс-главы государства "может быть выписана уже завтра (в воскресенье)", в то время как Буш-старший "останется в отделении интенсивной терапии еще на несколько дней для наблюдения".

В пресс-службе отметили, что 41-й президент США дышит самостоятельно, находится в приподнятом настроении и с нетерпением ожидает, когда он сможет вернуться к своему обычному графику.

В прошлые выходные 92-летний Буш-старший, возглавлявший страну в 1989-1993 годах, был госпитализирован в одну из больниц Хьюстона, как сообщалось, "из-за острых респираторных проблем, вызванных пневмонией". В среду он прошел процедуру для очищения дыхательных путей. В тот же день 91-летняя Барбара Буш по собственному желанию была помещена в ту же больницу в связи с сильной усталостью и кашлем.