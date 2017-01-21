CBS: Керри принял участие в "Марше женщин" против Трампа в Вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Джон Керри, не посетивший церемонию инаугурации 20 января, принимает участие в "Марше женщин", который организовали в Вашингтоне противники 45-го президента США Дональда Трампа.
Американский телеканал CBS ведет прямую трансляцию массовой демонстрации.
Экс-глава Госдепартамента пришел на митинг вместе со своей собакой по кличке Бен. Вскоре его обступила толпа демонстрантов. Бывший госсекретарь приветствовал и благодарил собравшихся, пожимал им руки. При этом некоторые из них называли его "военным преступником".
В четверг Керри пришел на регулярный брифинг для журналистов в Госдепартамент также вместе со своим псом.
Ранее соперница Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтона выступила в поддержку "Марша женщин". "Спасибо за то, что стоите, говорите, маршируете за наши ценности. Это важно, как никогда. Я искренне верю, что вместе мы всегда сильнее", - написала она на своей странице в Twitter.
Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together.— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 21 января 2017 г.
Организаторы планировали, что в акции примут участие около 200 тыс. человек, однако, по разным данным, число демонстрантов уже превысило 500 тыс.