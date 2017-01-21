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CBS: Керри принял участие в "Марше женщин" против Трампа в Вашингтоне

Международная панорама
21 января, 22:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, января. /ТАСС
Экс-глава Госдепа США пришел на митинг вместе со своей собакой
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ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Джон Керри, не посетивший церемонию инаугурации 20 января, принимает участие в "Марше женщин", который организовали в Вашингтоне противники 45-го президента США Дональда Трампа.

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Американский телеканал CBS ведет прямую трансляцию массовой демонстрации.

Экс-глава Госдепартамента пришел на митинг вместе со своей собакой по кличке Бен. Вскоре его обступила толпа демонстрантов. Бывший госсекретарь приветствовал и благодарил собравшихся, пожимал им руки. При этом некоторые из них называли его "военным преступником".

В четверг Керри пришел на регулярный брифинг для журналистов в Госдепартамент также вместе со своим псом.

Ранее соперница Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтона выступила в поддержку "Марша женщин". "Спасибо за то, что стоите, говорите, маршируете за наши ценности. Это важно, как никогда. Я искренне верю, что вместе мы всегда сильнее", - написала она на своей странице в  Twitter.

Организаторы планировали, что в акции примут участие около 200 тыс. человек, однако, по разным данным, число демонстрантов уже превысило 500 тыс.

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