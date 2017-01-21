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Afrigatenews: заминированный автомобиль взорвался у посольств Италии и Египта в Триполи

Международная панорама
21 января, 23:27 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Информации о погибших и пострадавших пока нет
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КАИР, 21 января. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Заминированный автомобиль взорвался сегодня в центре столицы Ливии, у посольств Италии и Египта. Об этом сообщил информационный портал Afrigatenews.

По предварительным данным, машиной управлял террорист-смертник.

Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

В непосредственной близости от места ЧП расположена гостиница и здание министерства планирования.

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