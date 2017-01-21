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Politico: разведка США опасается прекращения обмена информацией с союзниками при Трампе

Международная панорама
21 января, 23:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, января. /ТАСС
По мнению источника в американском разведсообществе, иностранные спецслужбы тревожит дружественное отношение президента к России
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ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Американское разведсообщество опасается, что в связи с дружественным отношением к России президента США Дональда Трампа обмен информацией со спецслужбами других стран может прекратиться. Об этом сообщила в субботу американская газета Politico.

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"Проблемы могут появиться с такими странами, как Германия, Франция, возможно даже Великобритания. Если начнется переориентация в сторону Москвы, то там могут появиться некоторые сомнения", - рассказал ей источник в американском разведсообществе.

Он отметил, что кроме дружественного отношения к Москве иностранные спецслужбы тревожит и стиль общения президента, который, по их мнению, может случайно опубликовать в сети микроблогов Twitter засекреченную информацию. За рубежом, по словам источника, считают, что республиканец относится с подозрением к американским спецслужбам и может проигнорировать их советы, полученные благодаря международному обмену развединформацией. При этом некоторые европейские должностные лица рассказали изданию, что еще слишком рано судить о том, как Трамп будет себя вести на посту главы государства.

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"Большинство европейских спецслужб будут придерживаться оценок и заверений своих коллег из США о благонадежности новой администрации, - пояснил газете источник из руководства европейских спецслужб. - Существует безграничное доверие между американскими и британскими (разведывательными) управлениями. Его, например, будет непросто подорвать даже с приходом нового незнакомого президента".

Politico подчеркнула, что американские спецслужбы во многом полагаются на зарубежных партнеров в вопросах борьбы с терроризмом и в области обеспечения кибербезопасности.

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