Politico: разведка США опасается прекращения обмена информацией с союзниками при Трампе

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Американское разведсообщество опасается, что в связи с дружественным отношением к России президента США Дональда Трампа обмен информацией со спецслужбами других стран может прекратиться. Об этом сообщила в субботу американская газета Politico.

"Проблемы могут появиться с такими странами, как Германия, Франция, возможно даже Великобритания. Если начнется переориентация в сторону Москвы, то там могут появиться некоторые сомнения", - рассказал ей источник в американском разведсообществе.

Он отметил, что кроме дружественного отношения к Москве иностранные спецслужбы тревожит и стиль общения президента, который, по их мнению, может случайно опубликовать в сети микроблогов Twitter засекреченную информацию. За рубежом, по словам источника, считают, что республиканец относится с подозрением к американским спецслужбам и может проигнорировать их советы, полученные благодаря международному обмену развединформацией. При этом некоторые европейские должностные лица рассказали изданию, что еще слишком рано судить о том, как Трамп будет себя вести на посту главы государства.

"Большинство европейских спецслужб будут придерживаться оценок и заверений своих коллег из США о благонадежности новой администрации, - пояснил газете источник из руководства европейских спецслужб. - Существует безграничное доверие между американскими и британскими (разведывательными) управлениями. Его, например, будет непросто подорвать даже с приходом нового незнакомого президента".

Politico подчеркнула, что американские спецслужбы во многом полагаются на зарубежных партнеров в вопросах борьбы с терроризмом и в области обеспечения кибербезопасности.