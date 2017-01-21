Снаряд со стороны украинских силовиков попал в многоквартирный дом в Ясиноватой

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Жилой многоквартирный дом в Ясиноватой на территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) был поврежден в результате артиллерийского обстрела с позиций, занимаемых украинскими силовиками. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Олег Моргун.

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"Поздним вечером обстреляли Ясиноватую. Зафиксировано прямое попадание снаряда в девятиэтажный дом в третьем микрорайоне города", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По предварительной информации, обстрел велся из артиллерийских орудий калибром 122 мм. "Это было прямое попадание, но снаряд не разорвался", - подчеркнул Моргун.

В настоящее время на месте обстрела работают представители МЧС ДНР.

Участники rонтактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 21 декабря заявили о необходимости установления с 24 декабря "всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня" в регионе. Это соглашение стало уже десятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении "режима тишины", однако после нескольких дней затишья число обстрелов на линии соприкосновения вновь увеличилось.