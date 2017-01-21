Снаряд со стороны украинских силовиков попал в многоквартирный дом в Ясиноватой

Федор Емельяненко прилетит в США меньше чем за неделю до боя с МитриономСпорт 22 января, 9:12
Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция СирииМеждународная панорама 22 января, 8:51
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой ледиМеждународная панорама 22 января, 8:37
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парахСпорт 22 января, 7:17
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛСпорт 22 января, 7:06
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против ТрампаМеждународная панорама 22 января, 6:27
"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачуСпорт 22 января, 6:12
В столичном регионе ожидаются мокрый снег и оттепельМосква 22 января, 6:05
Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Жилой многоквартирный дом в Ясиноватой на территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) был поврежден в результате артиллерийского обстрела с позиций, занимаемых украинскими силовиками. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Олег Моргун.
"Поздним вечером обстреляли Ясиноватую. Зафиксировано прямое попадание снаряда в девятиэтажный дом в третьем микрорайоне города", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
По предварительной информации, обстрел велся из артиллерийских орудий калибром 122 мм. "Это было прямое попадание, но снаряд не разорвался", - подчеркнул Моргун.
В настоящее время на месте обстрела работают представители МЧС ДНР.
Участники rонтактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 21 декабря заявили о необходимости установления с 24 декабря "всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня" в регионе. Это соглашение стало уже десятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении "режима тишины", однако после нескольких дней затишья число обстрелов на линии соприкосновения вновь увеличилось.