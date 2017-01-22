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Румен Радев вступит в должность президента Болгарии

Международная панорама
22 января, 0:09 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
Будущий президент высказывался за развитие диалога с РФ и решение проблемы антироссийских санкций
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СОФИЯ, 22 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Церемония инаугурации 5-го президента Болгарии Румена Радева пройдет в воскресенье в Софии.

В 12:00 мск сложивший с себя полномочия главы государства Росен Плевнелиев в последний раз построит почетный караул, а потом перед ним впервые выйдет новый президент. После рапорта начальника караула гвардейский духовой оркестр исполнит гимн Республики Болгария. Во время гимна будет дан 21 артиллерийский залп. Новый президент выступит с речью перед гостями церемонии, после чего в храме Святого Александра Невского отслужат молебен в честь нового главы государства.

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19 января Радев, избранный президентом 13 ноября 2016 года, уже принес присягу на верность стране и народу в Народном собрании (парламенте) в присутствии Патриарха Болгарского и митрополита Софийского Неофита.

На церемонию инаугурации приглашены исполняющий обязанности главы правительства Бойко Борисов и министры его кабинета, председатель Народного собрания Цецка Цачева и депутаты, председатель Конституционного суда Борис Велчев и конституционные судьи, председатели Верховного конституционного суда, Верховного административного суда, главный прокурор, бывшие президенты Петр Стоянов и Георгий Пырванов. Предусмотрены места и для глав дипломатических миссий и других официальных лиц.

Победа генерала

На выборах главы государства, которые прошли в ноябре прошлого года, за Радева, выдвинутого инициативным комитетом и поддержанного Болгарской социалистической партией, проголосовало 59,37% избирателей, или 2 063 032 человека. За кандидата от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Цецку Цачеву отдали свои голоса 36,13% избирателей, или 1 256 480 человек.

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Уже на первой пресс-конференции избранный президент сообщил, что рассчитывает на развитие диалога с Россией. Тогда же, говоря об антироссийских санкциях, Радев подчеркнул, что он "должен вести диалог и искать решение этой проблемы с коллегами из Европейского союза, особенно с теми из них, кому санкции тоже не нравятся".

Радев неоднократно подчеркивал, что членство Болгарии в ЕС и НАТО - стратегический выбор, который не может быть поставлен под сомнение, но эффективное членство предполагает ясное понимание ситуации и последовательную защиту национальных интересов. Он уверен, что, несмотря на ошибки, которые допускают европейские лидеры и рост антиевропейских настроений, единая Европа должна быть сохранена любой ценой.

Кто такой Радев

Генерал-майор Румен Радев родился 18 июня 1963 года в городе Димитровграде в Болгарии. После окончания математической гимназии поступил в Высшее военно-воздушное училище в Долна Митрополия. Стажировался в США. Окончил Военную академию имени Георгия Раковского.

В 2000 году он стал доктором военных наук. С 2003 по 2009 год был начальником штаба и командиром авиабазы Граф Игнатьево. С 2009 по 2014 год был заместителем, а потом командующим болгарских ВВС. В августе 2016 года ушел в отставку и включился в предвыборную кампанию.

Уже в ближайшие дни президент Радев намерен распустить парламент, назначить техническое правительство и определить дату новых парламентских выборов.

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