Трамп и Трюдо обсудили будущее отношений США и Канады

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ОТТАВА, 22 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили будущее канадско-американских отношений. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы правительства Канады.
"Премьер Трюдо поговорил сегодня (21 января) с президентом Трампом и поздравил его с вступлением в должность", - отмечается в заявлении для прессы. Лидеры двух стран обсудили отношения между государствами, в частности торговые связи Канады и США. "Трюдо и Трамп должны провести личную встречу уже совсем скоро", - добавили в пресс-службе.
Трамп вступил в должность 20 января.