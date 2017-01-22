Трамп и Трюдо обсудили будущее отношений США и Канады

ОТТАВА, 22 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили будущее канадско-американских отношений. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы правительства Канады.

"Премьер Трюдо поговорил сегодня (21 января) с президентом Трампом и поздравил его с вступлением в должность", - отмечается в заявлении для прессы. Лидеры двух стран обсудили отношения между государствами, в частности торговые связи Канады и США. "Трюдо и Трамп должны провести личную встречу уже совсем скоро", - добавили в пресс-службе.

Трамп вступил в должность 20 января.