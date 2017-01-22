Bild: Штайнмайер считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века

БЕРЛИН, 22 января. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер полагает, что с приходом к власти в США Дональда Трампа окончательно изменилось прежнее положение дел в мировой политике.

Такую точку зрения он выразил в комментарии для немецкой газеты Bild am Sonntag.

"С избранием Дональда Трампа окончательно завершился прежний мир XX века", - пишет немецкий министр. "Какие представления об устройстве (мира. - прим. ТАСС) утвердятся в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, не предопределено, это остается открытым", - полагает Штайнмайер. По его мнению, в нынешний период неопределенности в мировой политике "на кону стоит особенно многое".

Церемония инаугурации Трампа прошла в Вашингтоне 20 января.