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Подозреваемый в подготовке теракта в Вене присягнул на верность ИГ

Международная панорама
22 января, 0:51 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Правоохранители полагают, что молодой человек мог планировать атаку в венском метро, однако рассматривают это как один их возможных сценариев
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ВЕНА, 22 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийские спецслужбы провели в субботу допрос молодого человека, задержанного в пятницу вечером по подозрению в планировании теракта в Вене. Подозреваемый признался, что присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила газета Krone.

По данным следствия, задержанный гражданин Австрии с албанскими корнями изучал в интернете ресурсы с инструкциями по изготовлению взрывного устройства и даже приступил к сбору необходимых материалов. Как предполагается, он мог планировать террористическую атаку в венском метро.

Молодой человек вырос в городе Нойнкирхен в федеральной земле Нижняя Австрия, где на него неоднократно жаловались в полицию из-за воровства и нанесения телесных повреждений. В последнее время постоянно проживал в Вене. Полиция уже провела обыски в его венской съемной квартире, а также по нескольким адресам в Нойнкирхене, в результате чего были изъяты четыре мобильных телефона и компьютер.

В МВД подтвердили, что взрыв бомбы в метро Вены мог быть одним из возможных сценариев. Там также сообщили, что задержанный общался с албанскими исламистами. В то же время газета Osterreich отмечает, что задержанного зовут Лоренц К. и он взял себе псевдоним Сабур ибн Г. после того, как присягнул на верность ИГ. Регулярно посещал Германию, где подвергся влиянию местных салафитов.

20 января сотрудники австрийского спецподразделения по борьбе с терроризмом "Кобра" задержали в венском районе Фаворитен подозреваемого в планировании теракта. Сведения о подготовке атаки поступили в Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии от германских коллег. Сообщалось, что группа радикальных исламистов албанского происхождения, близкая к группировке ИГ, планирует устроить теракт в австрийской столице в период с 15 по 30 января.

Меры безопасности

Полиция после задержания обратилась с призывом к населению сохранять бдительность, особенно в людных местах. При обнаружении подозрительных предметов рекомендуется незамедлительно информировать специальные службы.

Основное внимание силовиков уделено так называемым уязвимым местам: вокзалам, столичному аэропорту Швехат, торговым центрам. Значительно увеличилось число полицейских на многих транспортных узлах.

Министр обороны и спорта Австрии Ханс Петер Доскоцил заявил, что задержание определенно стало показателем готовности специальных служб, но абсолютной безопасности не существует.

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Темы
Борьба с "Исламским государством"
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Австрия
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