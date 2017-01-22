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Трамп пообещал ЦРУ поддержку и призвал избавиться от ИГ

Международная панорама
22 января, 1:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, января. /ТАСС
Во время посещения штаб-квартиры ведомства президент США, говоря о безопасности страны, особо отметил борьбу с терроризмом, в частности, ИГ
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп посетил в субботу штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Выступая перед сотрудниками ведомства, глава Белого дома заявил, что они играют ключевую роль в обеспечении безопасности Соединенных Штатов, а также обещал оказывать им поддержку.

"Никто не испытывает таких сильных чувств к разведывательному сообществу (США), как я", - отметил Трамп. "Никто не уважает вас больше, чем я, - подчеркнул он. - Я всецело с вами".

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Трамп заявил, что ЦРУ будет продолжать являться "одним из важнейших" ведомств, в задачу которых входит обеспечение безопасности США. В связи с этим он особенно выделил борьбу с терроризмом, в частности, с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Мы должны избавиться от ИГ", - указал новый американский лидер. "Радикальный исламский терроризм должен быть стерт с лица земли, он является злом", - добавил он.

Во время встречи, на которой присутствовали около 400 сотрудников ЦРУ, Трамп также утверждал, что пресса нарочно пытается поссорить его с разведсообществом. Он заявил, что никакого конфликта между ним и разведкой на самом деле нет.

"Я веду войну со СМИ, представители которых являются одними из самых нечестных людей на свете", - сказал президент. В качестве примера Трамп назвал распространенные средствами массовой информации данные о числе зрителей, присутствовавших на церемонии его инаугурации. Как сообщали СМИ, церемонию посетили около 250 тыс. человек, однако президент назвал эту цифру заниженной. По его словам, на инаугурации присутствовали не менее 1-1,5 млн человек.

Он также высоко отозвался о кандидате на пост директора ЦРУ - экс-конгрессмене из штата Канзас Майкле Помпео. Ранее агентство Reuters сообщало, что целью поездки Трампа в штаб-квартиру в Лэнгли должно было стать приведение Помпео к присяге, однако Сенат Конгресса США пока не успел утвердить его кандидатуру. Новый президент США подчеркнул важность должности, на которую он выдвинул Помпео, заявив, что тот готов к работе в качестве главы ЦРУ, как никто другой.

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