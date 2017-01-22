Трамп пообещал ЦРУ поддержку и призвал избавиться от ИГ

Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция СирииМеждународная панорама 22 января, 8:51
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой ледиМеждународная панорама 22 января, 8:37
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парахСпорт 22 января, 7:17
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛСпорт 22 января, 7:06
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против ТрампаМеждународная панорама 22 января, 6:27
"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачуСпорт 22 января, 6:12
В столичном регионе ожидаются мокрый снег и оттепельМосква 22 января, 6:05
Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian OpenСпорт 22 января, 4:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп посетил в субботу штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Выступая перед сотрудниками ведомства, глава Белого дома заявил, что они играют ключевую роль в обеспечении безопасности Соединенных Штатов, а также обещал оказывать им поддержку.
"Никто не испытывает таких сильных чувств к разведывательному сообществу (США), как я", - отметил Трамп. "Никто не уважает вас больше, чем я, - подчеркнул он. - Я всецело с вами".
Трамп заявил, что ЦРУ будет продолжать являться "одним из важнейших" ведомств, в задачу которых входит обеспечение безопасности США. В связи с этим он особенно выделил борьбу с терроризмом, в частности, с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Мы должны избавиться от ИГ", - указал новый американский лидер. "Радикальный исламский терроризм должен быть стерт с лица земли, он является злом", - добавил он.
Во время встречи, на которой присутствовали около 400 сотрудников ЦРУ, Трамп также утверждал, что пресса нарочно пытается поссорить его с разведсообществом. Он заявил, что никакого конфликта между ним и разведкой на самом деле нет.
"Я веду войну со СМИ, представители которых являются одними из самых нечестных людей на свете", - сказал президент. В качестве примера Трамп назвал распространенные средствами массовой информации данные о числе зрителей, присутствовавших на церемонии его инаугурации. Как сообщали СМИ, церемонию посетили около 250 тыс. человек, однако президент назвал эту цифру заниженной. По его словам, на инаугурации присутствовали не менее 1-1,5 млн человек.
Он также высоко отозвался о кандидате на пост директора ЦРУ - экс-конгрессмене из штата Канзас Майкле Помпео. Ранее агентство Reuters сообщало, что целью поездки Трампа в штаб-квартиру в Лэнгли должно было стать приведение Помпео к присяге, однако Сенат Конгресса США пока не успел утвердить его кандидатуру. Новый президент США подчеркнул важность должности, на которую он выдвинул Помпео, заявив, что тот готов к работе в качестве главы ЦРУ, как никто другой.