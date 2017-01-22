Большинству арестованных в Вашингтоне в день инаугурации Трампа предъявят обвинения

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Прокуратура американской столицы предъявит большинству из примерно 230 арестованных в день инаугурации президента США демонстрантов обвинения в массовых беспорядках, что подпадает под уголовную статью.

Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы аппарата прокурора Вашингтона.

По данным прокуратуры, им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф в размере до $250 тыс. В заявлении подчеркивается, что большинство демонстрантов освободят без залога, но они должны будут вернуться в суд в феврале.

В пятницу органы правопорядка задержали около 230 участников различных акций протеста, проводившихся в столице США в связи с инаугурацией 45-го американского президента Дональда Трампа. Как сообщили в полиции, в результате столкновений блюстителей порядка с манифестантами пострадали около десятка полицейских.