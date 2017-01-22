Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большинству арестованных в Вашингтоне в день инаугурации Трампа предъявят обвинения

Международная панорама
22 января, 1:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, января. /ТАСС
Демонстрантам, арестованным в пятницу, грозят обвинения в массовых беспорядках, что подпадает под уголовную статью
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Прокуратура американской столицы предъявит большинству из примерно 230 арестованных в день инаугурации президента США демонстрантов обвинения в массовых беспорядках, что подпадает под уголовную статью.

Смотрите также
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа

Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы аппарата прокурора Вашингтона.

По данным прокуратуры, им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф в размере до $250 тыс. В заявлении подчеркивается, что большинство демонстрантов освободят без залога, но они должны будут вернуться в суд в феврале.

В пятницу органы правопорядка задержали около 230 участников различных акций протеста, проводившихся в столице США в связи с инаугурацией 45-го американского президента Дональда Трампа. Как сообщили в полиции, в результате столкновений блюстителей порядка с манифестантами пострадали около десятка полицейских.

Смотрите также

Мадонна призвала противников Трампа к "революции любви"
CBS: Керри принял участие в "Марше женщин" против Трампа в Вашингтоне
CBC: в Канаде проходят шествия в поддержку вашингтонского "Марша женщин" против Трампа

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Инаугурация Трампа
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
15
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
2
IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с ОИ-2014
3
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
4
Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам
5
Bild: Штайнмайер считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века
6
IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена
7
Малоимущие деревенские пенсионеры получат 4 тонны подарков
Темы дня
Реклама