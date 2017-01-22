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WP: аппарат Совета нацбезопасности США формируется из отставных военных

Международная панорама
22 января, 1:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, января. /ТАСС
СНБ формирует помощник по нацбезопасности Майкл Флинн, который полагает, что недостаток опыта участия в боевых действиях стал причиной неудач прошлого состава совета при Бараке Обаме
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ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Аппарат Совета национальной безопасности США (СНБ) при Белом доме формируется из отставных военнослужащих. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

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Они отмечают, что формированием СНБ занимается назначенный президентом Дональдом Трампом на пост помощника по национальной безопасности бывший начальник разведуправления Пентагона Майкл Флинн. Издание указывает, что он планирует включить туда по большей части отставных военнослужащих. Он, как отмечает газета, хочет работать с людьми, которых знает и которым доверяет. Флинн также полагает, что недостаток опыта участия в боевых действиях стал причиной неудач, особенно в плане борьбы с терроризмом, прошлого состава СНБ при экс-президенте Бараке Обаме.

"У нас будут работать люди, которые смотрели через оружейный прицел", - привел источник издания слова экс-главы разведуправления Минобороны.

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По данным The Washington Post, на следующей неделе вице-президент Майкл Пенс назначит своим помощником по национальной безопасности Андреу Томпсон. Она 28 лет работала в разведслужбе Сухопутных сил ВС США и ушла в отставку в октябре прошлого года. Еще один отставной военнослужащий Сухопутных сил Дэйв Хоран будет заниматься в СНБ вопросами разработки стратегии, а служившие в Корпусе морской пехоты Робин Таунли и Мэтт Поттингер будут отвечать за Африку и Азию соответственно.

Издание отмечает, что отставные военнослужащие, которые будут работать в СНБ, участвовали в военных действиях и хорошо знакомы с Флинном. Их служба была отмечена медалями и орденами. Однако либеральное издание критикует помощника президента по национальной безопасности за смещение баланса в оборонную сферу.

Флинн открыто выступает за военное сотрудничество Москвы и Вашингтона.

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Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
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